قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستراليا تدعو مسؤوليها بمغادرة لبنان.. والاحتلال يطالب سكان الجنوب بترك منازلهم
تحذير جوي: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر وعواصف ترابية تضرب البلاد مساء اليوم
الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون
وصل باريس.. نقابة الموسيقيين تكشف تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر
سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات
هل الصلاة في آخر جمعة من رمضان كفارة عن الصلواة الفائتة لـ400 سنة؟
510 قوافل بيطرية مجانية خلال شهري يناير وفبراير
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في تطوير النقل النهري بآليات جديدة
تحويلات ومسارات بديلة.. بدء الغلق الكلي لشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان
سلطنة عمان.. مقـ.تل شخصين جراء سقوط مسيرتين في ولاية صحار
طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية.. ووسائل الدفع المختلفة
هل فوات وجبة السحور عذر يبيح معه الفطر.. المفتي السابق يحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير جوي: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر وعواصف ترابية تضرب البلاد مساء اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مع تقدم غطاء سحابى على مناطق من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد، يصاحب ذلك سقوط الأمطار على مناطق متفرقة.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى.

ومن المتوقع ان تتدهور الرؤية الأفقية نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة إلى أقل من ١٠٠٠ متر على المناطق المذكورة اعتباراً من مساء الجمعة . 

الأرصاد تحذر:

نشاط الرياح القوى على بعض المناطق .
الأبتعاد عن اللوحات الإعلانية، المنازل المتهالكة و الأشجار.
على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج .
القيادة بحذر على الطرق أثناء انخفاض الرؤية الأفقية 

May be an image of fog and body of water

صور الأقمار الصناعية السحب المنخفضة والمتوسطة غطاء سحابى الأمطار مثيرة للرمال والأتربة الرؤية الأفقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

دعاء ليلة القدر - ادعية ليلة القدر

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات رددها النبي شاملة للخيرات.. وأفضل 310 أدعية مستجابة

الفيديو المتداول

العربية النقل سويتها بالأرض .. قريب ضحية حادث المرج يكشف عن مأساة | خاص

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

هانى شاكر

رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج

نتنياهو

نتنياهو : النظام الإيراني يقترب من السقوط.. ويجب خروج الشعب إلى الشوارع

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

الاهلي وبيراميدز

بسبب تضارب مواعيد الدوري.. خبير تحكيمي يهاجم قرعة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

موفد الأوقاف يشارك في إفطار رمضاني مع القنصل العام لمصر في جوتنجن

موفد الأوقاف يشارك في إفطار رمضاني مع القنصل العام لمصر في جوتنجن

"ملتقى الفكر الإسلامي" بمسجد الإمام الحسين يناقش دور الشباب والتكامل المعرفي في بناء الوعي

"ملتقى الفكر الإسلامي" بمسجد الإمام الحسين يناقش دور الشباب والتكامل المعرفي في بناء الوعي

القرآن الكريم.. الأزهر للفتوى يكشف عن 10 أمور تعينك على تدبره فى الشهر الفضيل

القرآن الكريم.. الأزهر للفتوى يكشف عن 10 أمور تعينك على تدبره فى الشهر الفضيل

بالصور

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

رجيم قاسي
رجيم قاسي
رجيم قاسي

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

كفتة الحمراء
كفتة الحمراء
كفتة الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد