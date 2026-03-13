تحذير جوي: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر وعواصف ترابية تضرب البلاد مساء اليوم

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مع تقدم غطاء سحابى على مناطق من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد، يصاحب ذلك سقوط الأمطار على مناطق متفرقة.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى.

ومن المتوقع ان تتدهور الرؤية الأفقية نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة إلى أقل من ١٠٠٠ متر على المناطق المذكورة اعتباراً من مساء الجمعة .

الأرصاد تحذر:

نشاط الرياح القوى على بعض المناطق .

الأبتعاد عن اللوحات الإعلانية، المنازل المتهالكة و الأشجار.

على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج .

القيادة بحذر على الطرق أثناء انخفاض الرؤية الأفقية



