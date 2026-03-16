ترامب: دمرنا 30 سفينة زرع ألغام في مضيق هرمز وجزيرة خرج

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة قصفت أكثر من 7000 هدف في إيران، ولم يعد لدى إيران الكثير من الصواريخ.

وقال ترامب في كلمته في مؤتمر صحفي :" قصفنا أهدافا تجارية وعسكرية في إيران، واستهدفنا اليوم 3 مواقع لتصنيع الصواريخ والمسيرات في إيران".

وأضاف ترامب: دمرنا 30 سفينة زرع ألغام في مضيق هرمز، ولست متأكدا مما إذا كانت أي ألغام قد زرعت في مضيق هرمز".

وتابع ترامب:" نشجع الدول التي تعتمد اقتصاداتها على مضيق هرمز على مساعدتنا في تأمين المضيق"، مضيفا:" دمرنا سلاح الجو الإيراني والسفن والمضادات الأرضية".

وأكمل ترامب:" إيران تستخدم مضيق هرمز سلاحا اقتصاديا لكن ذلك لن يستمر طويلا"، مضيفا:" دمرنا جزيرة خرج الإيرانية باستثناء أنابيب النفط".

ولفت ترامب: نعمل على تفكيك القاعدة الصناعية الإيرانية، و ضربنا قدرة إيران على تهديد السفن في مضيق هرمز".