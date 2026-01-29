المقاولون العرب يضم حسين فيصل على سبيل الإعارة من المصري

أنهى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح إجراءات ضم اللاعب حسين فيصل من فريق المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



حسين فيصل يجيد اللعب في المراكز الهجومية وقدم مستويات مميزة وسبق له الانضمام لمنتخب مصر الأول.

ووقع اللاعب على العقد بحضور المهندس محمد عادل فتحي نائب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة والكابتن طلعت محرم مدير الكرة لينتظم في التدريبات الجماعية تحت قيادة الكابتن سامي قمصان المدير الفني.