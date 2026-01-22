المقاولون العرب يهزم الإسماعيلي 2-1 في الجولة 15 للدوري الممتاز

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا مهمًا على مضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.



شهد الشوط الأول هدوءًا نسبيًا بين الفريقين، مع انحصار اللعب في منطقة وسط الملعب، ولم تشهد المحاولات الهجومية أي خطورة حقيقية على مرمى كلا الفريقين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن المقاولون العرب من افتتاح التسجيل عن طريق جواكيم أوجيرا في الدقيقة 55، قبل أن يتعادل عبد الرحمن الدح للإسماعيلي في الدقيقة 62. وعاد أوجيرا ليضيف الهدف الثاني لذئاب الجبل في الدقيقة 68، فيما شهدت المباراة طرد إبراهيم القاضي لاعب المقاولون في الدقيقة 80 بعد عرقلته لأحد لاعبي الإسماعيلي ومنعه هجمة محققة.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذا الفوز، قفز المقاولون العرب إلى المركز الـ15 برصيد 13 نقطة من 15 مباراة، بعد أن فاز في مباراتين وتعادل في سبع مواجهات، وخسر ست مباريات. بينما تراجع الإسماعيلي إلى المركز الـ20 برصيد 10 نقاط، بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر 10 مواجهات.

تشكيل الإسماعيلي أمام المقاولون

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، عبد الله محمد

الوسط: نادر فرج، إيريك تراوري، محمد حسن، محمد خطار

الهجوم: أمير عبد السلام، خالد النبريص

بدلاء الإسماعيلي: عبد الرحمن محروس، حسن منصور، عبد الرحمن الدح، عبد الله حسن، إبراهيم عبد العال، إبراهيم النجعاوي، مروان حمدي، عمرو سعيد، حسن صابر

تشكيل المقاولون أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: محمد حامد، حسن شاكوش، إبراهيم القاضي، جوزيف أوشايا

الوسط: مصطفى جمال، إسلام جابر، عمر الوحش، شكري نجيب

الهجوم: جواكيم أوجيرا، حازم العسكري

بدلاء المقاولون: محمد فوزي، عبد الرحمن سمانة، إسلام عبد اللاه، أحمد الطيب، أحمد نادر حواش، نادر هشام، أحمد مجدي كهربا، أنيو ماشي كالو، محمد عبد الناصر.