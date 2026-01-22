تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة قوية أمام يانج أفريكانز التنزاني، المقرر إقامتها مساء غدٍ الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي ويانج أفريكانز جدول الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق، بعد أن بدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، ثم التعادل 1-1 مع الجيش الملكي المغربي، وتُعد مواجهة يانج أفريكانز أول مباراة للفريق الأحمر بعد انتهاء مشاركة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ويان أفريكانز والقنوات الناقلة



تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً، وتذيعها قناة أون سبورت الأرضية بشكل مباشر، مع السماح بحضور الجماهير بكامل السعة بعد موافقة الجهات الأمنية.



كما استقر مسؤولو الأهلي على تكليف محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق في تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في الجولة الرابعة من دور المجموعات، بعد انتهاء مباراة الغد في برج العرب.

ويستعد الأهلي لمواصلة مشواره في البطولة بعد جمع 4 نقاط من مباراتين، حيث يسعى لتحقيق الفوز الثالث على التوالي لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة والتقدم نحو التأهل لدور الـ16.