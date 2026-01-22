آلان شيرار يشيد بمحمد صلاح ويصفه بفخر العرب في البريميرليج

توجه الأسطورة الإنجليزية آلان شيرار، الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز، بإشادة كبيرة إلى النجم المصري محمد صلاح، معتبرًا إياه فخر العرب في كرة القدم الأوروبية.

وأشار شيرار في تصريحاته الأخيرة إلى أعجابه بمستوى صلاح قائلًا: «آمل حقًا أن يبقى صلاح معنا في البريميرليج لأطول فترة ممكنة.. إنه لاعب رائع، أستمتع بمشاهدته كل أسبوع، وأعلم تمامًا مدى عشق جماهير ليفربول له».

وتعكس كلمات شيرار تقديرًا عالميًا لموهبة صلاح، الذي أصبح أحد أبرز نجوم الكرة الإنجليزية والعالمية، وأسهم في تعزيز سمعة اللاعبين العرب على المستويات القارية والدولية.