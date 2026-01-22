على سبيل الإعارة.. الأهلي يوافق على رحيل أحمد عابدين إلى سيراميكا كليوباترا

وافق النادي الأهلي، على إعارة لاعبه أحمد عابدين لنادي سيراميكا كيلوباترا لنهاية الموسم مع الإبقاء على أحمد بيكهام في صفوف القلعة الحمراء.

وفضل النادي الأهلي عرض سيراميكا كليوباترا على عرض وادي دجلة، وتم الاتفاق على إعارة اللاعب لمدة 6 أشهر.

ورفض النادي الأهلي قطع إعارة أحمد رمضان بيكهام، وعودته لسيراميكا كليوباترا وذلك بعد أن عرض الأهلي الأمر علي المدير الفني ييس توروب والذي قرر الإبقاء علي بيكهام مع إعارة عابدين لمدة 6 أشهر.

وعلى جانب آخر، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة يانج أفريكانز التنزاني، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الجمعة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

أقيم المران على ملعب استاد برج العرب، وسمح الأهلي لكافة وسائل الإعلام بحضور أول ١٥ دقيقة وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

أدى اللاعبون تدريبات بدنية قبل الانتقال إلى تنفيذ العديد من الفقرات الفنية والخططية أعقبتها تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.

تضم قائمة الأهلي للمباراة كلًّا من: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد عيد وأحمد سيد زيزو ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.