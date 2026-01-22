كهرباء الإسماعيلية يهزم حرس الحدود بثنائية ويعزز آماله في البقاء

حقق فريق كهرباء الإسماعيلية فوزًا مهمًا خارج الديار على حساب حرس الحدود، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت بداية اللقاء قوية من جانب كهرباء الإسماعيلية، الذي فرض سيطرته مبكرًا ونجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة السابعة عن طريق علي سليمان، قبل أن يضيف إسلام عبد النعيم الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، ليضع فريقه في موقف مريح مع انطلاق المباراة.

وسرعان ما رد أصحاب الأرض، حيث تمكن محمود العربي «أوكا» من تقليص الفارق لحرس الحدود في الدقيقة 17، لتشتعل أجواء اللقاء، إلا أن النتيجة ظلت على حالها حتى صافرة النهاية.

وبهذا الانتصار، رفع كهرباء الإسماعيلية رصيده إلى 11 نقطة، ليبقى في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري، معززًا آماله في الهروب من مراكز الهبوط، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

تشكيل حرس الحدود أمام كهرباء الإسماعيلية: حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: إيكينا كوبر، مؤمن عوض، كواسيسو، محمد حسن، إسلام أبو سليمة.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، محمود العربي أوكا.

خط الهجوم: أحمد الشيخ، محمد حمدي زكي، عمرو جمال.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام حرس الحدود: حراسة المرمى: فرج شوقي.

خط الدفاع: إبراهيم عوض، كريم يحيى، تاحا، عصام الفيومي.

خط الوسط: أحمد حمزاوي، ماجد هاني، حسن الشاذلي، إسلام عبد النعيم.

خط الهجوم: محمد فاروق، علي سليمان.

موقف الفريقين في جدول الترتيب: يحتل حرس الحدود المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة من 14 مباراة، حقق خلالها 3 انتصارات، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى 7 هزائم.



في المقابل، يأتي كهرباء الإسماعيلية في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة من 15 مباراة، بعدما فاز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر 10 مواجهات.