بأعلى عائد | بنك ناصر يطلق شهادة « سند الادخارية» الجديدة .. كم النسبة؟
ترامب: يتعين على الرئيس الروسي إنهاء الحرب في أوكرانيا
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق
صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على عودة الفاخوري
وزارة العمل: 6499 فرصة عمل بـ 10 محافظات بالتعاون مع القطاع الخاص
رئيس وزراء جرينلاند: يجب أن نصدق تصريحات ترامب بأنه لا يريد الاستيلاء على الجزيرة
آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد
بعد انتقاله إلى بيراميدز.. ناصر ماهر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك
غمرتني رسائلكم بفيض من الحب.. عبدالعزيز مخيون يطمئن جمهوره على صحته
فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسماعيلية
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز
رياضة

الدوحة تحتضن مهرجان «نجوم العالم» بمشاركة مصر والأرجنتين وإسبانيا استعدادًا لمونديال 2026

ميسي ومحمد صلاح
ميسي ومحمد صلاح
حمزة شعيب

 

 

تستعد العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة مهرجان كروي عالمي تحت مسمى «نجوم العالم»، ضمن فعاليات مهرجان قطر لكرة القدم 2026، والمقرر إقامته خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس، بمشاركة نخبة من أقوى المنتخبات العالمية والعربية، في مقدمتها مصر، الأرجنتين، إسبانيا، السعودية، صربيا وقطر، وذلك في إطار التحضيرات المبكرة لبطولة كأس العالم 2026.

اهتمام خاص بمنتخب مصر وظهور منتظر لصلاح ومرموش

يحظى منتخب مصر بمتابعة كبيرة خلال فعاليات المهرجان، في ظل مشاركة عدد من أبرز نجومه، يتقدمهم محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي، إلى جانب عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لاستغلال هذه المباريات القوية لرفع درجة الجاهزية الفنية والبدنية قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة.

ويستهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بمواجهة عربية مرتقبة أمام منتخب السعودية، يوم 26 مارس، على استاد أحمد بن علي، في لقاء يجمع بين مجموعة من النجوم البارزين، أبرزهم سالم الدوسري من الجانب السعودي.

ويخوض الفراعنة اختبارًا من العيار الثقيل يوم 30 مارس، عندما يواجهون منتخب إسبانيا بطل أوروبا، على استاد لوسيل المونديالي، في مباراة مرتقبة تشهد صدامًا قويًا بين خبرات المنتخب المصري والمواهب الشابة للمنتخب الإسباني، وعلى رأسها لامين يامال.

فيناليسيما وقمم كروية عالمية على أرض الدوحة

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة العالمية المرتقبة في كأس فيناليسيما 2026، التي تجمع بين منتخب الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي ونظيره الإسباني، يوم 27 مارس، على استاد لوسيل، في قمة كروية تجمع بطلي قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا.

كما يشهد المهرجان عددًا من المواجهات القوية، حيث يلتقي منتخب قطر مع منتخب صربيا يوم 26 مارس، فيما تواجه السعودية نظيرتها صربيا يوم 30 مارس، على أن تُختتم الفعاليات بمواجهة مرتقبة تجمع قطر والأرجنتين يوم 31 مارس، بمشاركة نجوم بارزين على غرار أكرم عفيف وألكسندر ميتروفيتش.

 

من جانبه، أكد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس اللجنة المحلية المنظمة، أن استضافة مهرجان قطر لكرة القدم تعكس المكانة العالمية المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل فرصة فريدة لجماهير كرة القدم لمتابعة نجوم الصف الأول على ملاعب عالمية.

ويحمل استاد لوسيل رمزية خاصة في تاريخ كرة القدم، بعدما استضاف نهائي كأس العالم 2022، ليواصل اليوم دوره كمنصة عالمية لصناعة لحظات كروية استثنائية تجمع بين أساطير اللعبة والنجوم الصاعدين.

مهرجان نجوم العالم الأرجنتين إسبانيا مصر محمد صلاح ميسي

