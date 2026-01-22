قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بأعلى عائد | بنك ناصر يطلق شهادة « سند الادخارية» الجديدة .. كم النسبة؟
ترامب: يتعين على الرئيس الروسي إنهاء الحرب في أوكرانيا
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق
صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على عودة الفاخوري
وزارة العمل: 6499 فرصة عمل بـ 10 محافظات بالتعاون مع القطاع الخاص
رئيس وزراء جرينلاند: يجب أن نصدق تصريحات ترامب بأنه لا يريد الاستيلاء على الجزيرة
آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد
بعد انتقاله إلى بيراميدز.. ناصر ماهر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك
غمرتني رسائلكم بفيض من الحب.. عبدالعزيز مخيون يطمئن جمهوره على صحته
فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسماعيلية
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز
رياضة

بعد انتقاله إلى بيراميدز.. ناصر ماهر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

ناصر ماهر
ناصر ماهر
يارا أمين

وجه  لاعب الوسط المهاجم ناصر ماهر، رسالة مؤثرة إلى جمهور الزمالك بعد تعاقده مع نادي بيراميدز، معبرًا فيها عن حبه وتقديره للقلعة البيضاء.

وكتب ناصر ماهر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "مش عارف أبدأ منين، لأن في حاجات مش سهلة تتقال، خصوصًا لما تكون بتتكلم لجمهور عظيم زي جماهير الزمالك داخل القارة وخارجها. اسمحولي أعبّر عن حبي
واحترامي ليكم... والله مش مجرد كلام".

وتابع: “من أول يوم دخلت فيه النادي وأنا حاسس إن المكان ده فيه حاجة تتحب. يمكن عشان ده كيان كبير، أو عشان لاعبين كبار وشخصيات محترمة بتتحمل أكتر من أي حد، أو عشان الجمهور المختلف بأجواءه ودعمه ومتعتُه... بس في الآخر الكوره ممكن تخليك تسيب مكان انت بتحبه وده جزء من اللعبه ، أنا بحبكم جدًا واللّه”.
 

وأضاف: "النهارده آخر يوم ليا في نادي الزمالك، النادي اللي تشرفت إني ألبس التيشيرت التاريخي بتاعه، ودافعت عنه بكل إخلاص وحب.
إنتوا خلتوني نجم بجد، ودايمًا بقول إن ربنا أكرمني بجمهور الزمالك ".

وأردف: “يمكن الرحلة خلصت دلوقتي بسبب ظروف النادي الصعبة، وأتمنى اكون جزء ولو بسيط في حل الازمه الماليا، واقدر أساعد النادي، لأن الزمالك كبير ويستحق إن الواحد يضحي عشانه”. 

وأكمل: "وبالنسبة لي، الرحلة لسه فيها فصل تاني إمتى؟ اللّٰه أعلم، بشكر كل زملائي اللاعبين الرجالة بجد في كل المواقف، وبشكر إدارة النادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وبشكر جميع المدربين اللي تدربت معاهم
شكراً ك جون ادوارد شكراً ك. عبد الناصر محمد
شكراً ك احمد سليمان اللي خلاني اكون متواجد داخل نادي الزمالك وكمان بشكر الأوفياء جمهور الزمالك العظيم، الداعم
.الأول للنادي".

واختتم: "آخر حاجة هقولها: أنا دخلت النادي وقلت "أنا بحب الزمالك"، ودلوقتي وأنا ماشي بقول هفضل أحب الزمالك".

