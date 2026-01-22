بيراميدز يعلن ضم ناصر ماهر لدعم خط الوسط

أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط المهاجم ناصر ماهر، قادمًا من نادي الزمالك، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة وتعزيز خط الوسط بعناصر تمتلك الخبرة والقدرات الفنية.

مسيرة مميزة في الكرة المصرية

ويُعد ناصر ماهر أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث وُلد في 8 فبراير 1997، ونجح في فرض اسمه بقوة من خلال مشاركاته مع عدة أندية في الدوري الممتاز، بفضل إمكاناته الفنية وقدرته على صناعة اللعب والمساندة الهجومية.

من الأهلي إلى بيراميدز

بدأ ناصر ماهر مشواره الكروي في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل أن يخوض عدة تجارب محلية مع أندية بتروجت وسموحة ومودرن سبورت، ثم انتقل إلى الزمالك، وصولًا إلى محطته الجديدة مع نادي بيراميدز، في مسيرة شهدت تنوعًا في الخبرات واكتسابًا لخبرات مختلفة داخل الملاعب المصرية.

الالتحاق ببعثة المغرب

والتحق ناصر ماهر ببعثة نادي بيراميدز المتواجدة حاليًا في المغرب، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد قيده رسميًا على الصعيدين المحلي والقاري، ليصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق في المرحلة المقبلة.