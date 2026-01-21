ممدوح عيد رئسياً لبعثة بيراميدز في المغرب

يترأس المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، بعثة فريق الكرة في المغرب، من أجل مواجهة نهضة بركان في إطار مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء السبت المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

وأكد رئيس بيراميدز على عمق العلاقات التي تجمع بين مصر والمغرب بوجه عام ونادي بيراميدز وكافة الأندية المغربية على وجه التحديد، من حيث علاقات الأخوة والتعاون والتنافس الرياضي الشريف.

كانت بعثة بيراميدز غادرت القاهرة عصر اليوم متوجهة إلى المغرب من أجل مواجهة بركان.