شوبير: عبد الله السعيد غير مرتاح مع الزمالك.. وإنهاء مسيرته في بيراميدز لن يحدث

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس موقف عبد الله السعيد من مستقبله الكروي، مؤكدًا أن اللاعب كان يسعى في البداية للانتقال إلى نادٍ كبير وجماهيري ليختتم فيه مسيرته، وهو ما تحقق بانضمامه إلى نادي الزمالك.

وأوضح شوبير، أن زيادة الأزمات داخل القلعة البيضاء؛ أثرت على الحالة النفسية للاعب، مشيرًا إلى أن عبد الله السعيد يشعر بعدم الارتياح في الوقت الحالي، ويتمنى أن يختتم مسيرته الكروية بقميص نادي بيراميدز.

وأكد شوبير أن هذا السيناريو مستبعد، خاصة في ظل تمسك عبد الله السعيد في وقت سابق بالانتقال إلى الزمالك؛ وهو ما دفع إدارة بيراميدز لعدم التفكير في التفاوض معه مرة أخرى

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام النادي المصري البورسعيدي، يوم 25 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية، وسط غموض يحيط بموقف عدد من اللاعبين المصابين.