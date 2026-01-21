قصته انتهت.. الغندور يعلق على عودة بنتايج إلى الزمالك

علق الإعلامي خالد الغندور على رجوع المغربي محمود بنتايج لنادي الزمالك وحل أزمته مع ناديه.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "قصة بنتايج انتهت واللاعب يعود للزمالك مرة أخرى".

كشف الإعلامي خالد الغندور عن جلسة بين ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق ووكيل اللاعب محمود بنتايج للإتفاق علي الأمور المالية .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"جلسة بين الأستاذ ممدوح عباس و وكيل محمود بنتايج للإتفاق علي الأمور المالية حتي نهاية عقده قبل العودة للتدريبات".

وتدخل ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق لحل أزمة محمود بنتايج لاعب الفارس الأبيض بعد محاولات اللاعب لفسخ عقده والرحيل مجانا.

وتواصل رئيس الزمالك الأسبق مع المقربين من بنتايج وعرض حل الأزمة المالية مع النادي للاستمرار مع الفريق وعدم الرحيل في ظل الحاجه لخدماته.

وقد تشهد الساعات المقبلة بوادر لحل أزمة الزمالك مع بنتايج وعودته من جديد للفريق للمشاركة في المباريات وفق تأكيدات راديو أون سبورت.



ويستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام النادي المصري البورسعيدي يوم 25 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، وسط غموض يحيط بموقف عدد من اللاعبين المصابين.