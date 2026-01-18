حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك

تدخل ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق لحل أزمة محمود بنتايج لاعب الفارس الأبيض بعد محاولات اللاعب لفسخ عقده والرحيل مجانا.

وتواصل رئيس الزمالك الأسبق مع المقربين من بنتايج وعرض حل الأزمة المالية مع النادي للاستمرار مع الفريق وعدم الرحيل في ظل الحاجه لخدماته.

وقد تشهد الساعات المقبلة بوادر لحل أزمة الزمالك مع بنتايج وعودته من جديد للفريق للمشاركة في المباريات وفق تأكيدات راديو أون سبورت

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام النادي المصري البورسعيدي يوم 25 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، وسط غموض يحيط بموقف عدد من اللاعبين المصابين.

ولاحقة أزمة إيقاف القيد نادي الزمالك، في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى حلول لفتح باب القيد، بالتزامن مع تصاعد عدد القضايا المنظورة ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والتي بلغت 9 قضايا.

وتعد أزمة نادي نهضة الزمامرة المغربي أحدث هذه الملفات، بسبب مستحقات متبقية في صفقة صلاح مصدق تُقدر بنحو 250 ألف دولار، مع توقعات بظهور قضايا إضافية خلال الفترة المقبلة.

وتضع هذه التحديات المتشابكة إدارة الزمالك والجهاز الفني تحت ضغط متزايد، في ظل حالة من القلق الجماهيري وغياب حلول سريعة، ما يجعل المرحلة المقبلة من أصعب الفترات التي يمر بها النادي خلال السنوات الأخيرة، سواء فنيًا أو إداريًا.