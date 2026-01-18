نجم الزمالك السابق: منتخب مصر افتقد الشغف أمام نيجيريا.. ومصطفى محمد يحتاج لهذا الأمر

أكد شريف أشرف، نجم الزمالك السابق، أن لاعبي منتخب مصر افتقدوا الشغف خلال مواجهة نيجيريا، مشددا على أن المركز الثالث لا يمثل أهمية كبيرة في بطولة أمم أفريقيا.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل المذاع على قناة نادي الزمالك: "منتخب مصر ظهر بقصور فني أمام السنغال وافتقدنا خط الهجوم في هذه المباراة ولم نظهر هجوميا على الاطلاق وايضا السنغال لم تهدد مرمى الشناوي إلا لحظة هدف ساديو ماني".

وأضاف: "مصطفى محمد يحتاج للتعامل النفسي الجيد لكي يظهر بالشكل المطلوب والمستوى المميز في المباريات".