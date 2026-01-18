احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

تداول متابعون فيديو قصيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه احتفال عاملات نيجيريات بمنتخبهم النيجيري في منزل أيمن يونس نجم الزمالك السابق.



وظهر في الفيديو العاملات وهن يرقصن ويغنين احتفالاً بمنتخبهن النيجيري في حسم المركز الثالث وفوزه على منتخب مصر .



ويخوض منتخب مصر مباراته القادمة أمام السعودية وديا فى الدوحة يوم 26 مارس المقبل، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026.

ونجح منتخب نيجيريا في حسم المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة أمم إفريقيا بعد التغلب على المنتخب المصري 4-2 بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا 2025.

أحداث مباراة منتخب مصر ونيجيريا

سيطر التعادل السلبي على أحداث المباراة التي جمعت بين منتخب مصر ونيجيريا في اللقاء الذي يجمع بينهما الأن على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا 2025.

وشهدت بداية المباراة محاولة هجومية أولى لمصر بعرضية أرضية من الجبهة اليسرى عن طريق تريزيجيه إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس ستانلي نوابيلي.