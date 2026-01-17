الغندور يعلق علي أداء طاقم تحكيم مباراة مصر و نيجيريا

علق الإعلامي خالد الغندور علي أداء طاقم تحكيم مباراة مصر و نيجيريا.

خالد الغندور

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"طاقم تحكيم مباراة مصر و نيجيريا سواء الحكم جلال جيد او حكام تقنية الفار من الجزائر و تونس و المغرب الصراحة عشرة علي عشرة".

وعلق مدرب نيجيريا إريك تشيل على فوز النسور بالمركز الثالث فى كأس أمم إفريقيا 2025 على حساب منتخب مصر الوطني بركلات الترجيح.

وخسر منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن المركز الثالث فى كأس أمم إفريقيا 2025 أمام نظيره منتخب نيجيريا بركلات الترجيح.

وقال مدرب نيجيريا: الميدالية البرونزية هى مكافأة لكل اللاعبين وسعيد جدا بالميدالية البرونزية فى كأس أمم إفريقيا 2025.

أضاف: أعتقد منتخب نيجيريا كان من خيرة المنتخبات وسعداء جدا بالمرتبة الثالثة والشكر موصول لكل مواطن مغربي واللجنة المنظمة.