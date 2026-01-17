أبرز أرقام السنغال والمغرب قبل خوض نهائي أمم أفريقيا

يستعد منتخبا السنغال والمغرب لخوض نهائي بطولة أمم أفريقيا المقرر لها مساء غد في الرباط .

وخلال مشوار البطولة استقبل مرمى المغرب هدفا وحيدا، في حين خرج الفريق بشباك نظيفة في 5 لقاءات حتى الآن، وهو الرقم الأعلى له بالمسابقة، بينما يعتبر ياسين بونو، أول حارس مغربي يحتفظ بنظافة شباكه في هذا العدد من المباريات بأمم أفريقيا.

وعقب تسجيله 9 أهداف بنسخة عام 2025، يحتاج المنتخب المغربي الآن لإحراز 4 أهداف فقط من أجل الوصول إلى هدفه رقم 100 في تاريخ البطولة.

وأصبح منتخب المغرب، صاحب المركز الـ11 عالميا، والأول على صعيد المنتخبات الأفريقية في تصنيف فيفا الشهر الماضي، البلد المضيف رقم 15 عبر التاريخ والثاني على التوالي الذي يبلغ نهائي كأس أمم أفريقيا.

وكانت آخر 3 منتخبات مستضيفة بلغت نهائي كأس أمم أفريقيا، تمكنت من التتويج باللقب، حيث يتعلق الأمر بمنتخبات تونس (2004)، ومصر (2006)، وكوت ديفوار (2023)، وهو ما يعزز من حالة التفاؤل بين محبي المنتخب المغربي قبل اللقاء المنتظر، علما بأن آخر مستضيف خسر نهائي البطولة كان منتخب نيجيريا عام 2000 بالهزيمة بركلات الترجيح أمام الكاميرون.

وبشكل عام، توجت المنتخبات المستضيفة لأمم أفريقيا 12 مرة باللقب، علما بأن نسخة عام 1959 لم تشهد مباراة نهائية لإقامة المسابقة بين 3 منتخبات فقط، وفاز المستضيفون في النهائي 11 مرة وخسروا ثلاث مرات، سواء في الوقت الإضافي (تونس أمام غانا بنسخة 1965) أو بركلات الترجيح (ليبيا أمام غانا عام 1982 ونيجيريا أمام الكاميرون عام 2000).

وفي حال تتويج المنتخب المغربي باللقب، ستكون هذه هي المرة الـ13 التي تحصل خلالها الفرق العربية على كأس الأمم الأفريقية، والأولى منذ نسخة مصر عام 2019، التي فاز بها المنتخب الجزائري.

وبخلاف الألقاب السبعة التي توجت بها مصر في البطولة، التي انطلقت نسختها الافتتاحية قبل ما يقرب من 69 عاما، فقد توجت الجزائر بلقبين، مقابل لقب وحيد لكل من السودان وتونس والمغرب حتى الآن.

فيما حافظ منتخب السنغال، الذي يشارك بالمسابقة للمرة الـ18، على شباكه نظيفة في 4 مباريات، حيث يأمل في معادلة أفضل إنجاز له بخمس مرات في نسخة واحدة، علما بأنه لم يستقبل أكثر من هدف في مباراة واحدة بالبطولة منذ نسخة عام 2017 في الجابون.

وأحرز منتخب السنغال، الذي سيغيب عنه حبيب ديارا بخلاف خاليدو كوليبالي في النهائي بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات، 12 هدفا في النسخة الحالية، وهو أفضل رصيد له في نسخة واحدة بكأس أمم أفريقيا.

ويطمح المنتخب السنغالي للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ18 على التوالي في أمم أفريقيا، وتحديدا منذ نهائي المسابقة عام 2019، الذي خسره صفر / 1 أمام الجزائر، حيث حقق 12 فوزا مقابل 5 تعادلات، في لقاءاته الـ17 الأخيرة بالبطولة، التي شهدت في النسخة الماضية خروجه بركلات الترجيح في دور الـ16 أمام منتخب كوت ديفوار، الذي واصل مسيرته إلى أن توج بلقب تلك النسخة.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها منتخب السنغال مستضيفا في نهائي كأس أمم أفريقيا، كما يعد هذا هو ثاني نهائي له في شمال أفريقيا بعد نسخة مصر عام 2019.