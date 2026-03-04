عيدان في يوم واحد.. موعد صلاة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص

مع اقتراب نهاية شهر رمضان 1447 هجريًا، يزداد اهتمام المواطنين في مختلف المحافظات بالبحث عن موعد عيد الفطر 2026 في مصر، إلى جانب عدد أيام الإجازة الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ومواعيد عمل البنوك والمصالح الحكومية خلال فترة العيد، حيث تشير الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك من المتوقع أن يوافق يوم الجمعة 20 مارس 2026، وهو الأول من شهر شوال 1447 هجريًا، وذلك حال ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شوال.

الإعلان الرسمي عن أول أيام عيد الفطر 2026

رغم دقة التقديرات الفلكية، فإن الإعلان الرسمي لموعد عيد الفطر في مصر يتم عقب استطلاع هلال شهر شوال مساء يوم الخميس 19 مارس 2026، وفي حال ثبوت رؤية الهلال شرعًا، يكون يوم الجمعة 20 مارس هو أول أيام العيد، أما إذا تعذرت الرؤية، فيتم استكمال شهر رمضان ثلاثين يومًا، ليكون العيد في اليوم التالي.

وتظل الرؤية الشرعية الفيصل النهائي في تحديد بداية شهر شوال، وفق الإجراءات المتبعة سنويًا.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026 للقطاع الحكومي

حتى الآن لم يصدر قرار رسمي بشأن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026، إذ جرت العادة أن يصدر مجلس الوزراء القرار النهائي قبل حلول العيد بأيام قليلة، لتحديد آلية التطبيق للعاملين في القطاعين.

وخلال السنوات الماضية، تراوحت إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي بين ثلاثة أيام على الأقل، وقد تمتد إلى أربعة أو خمسة أيام إذا تداخلت مع عطلة نهاية الأسبوع، بما يمنح الموظفين فترة راحة أطول.

ومن المتوقع صدور القرار الرسمي خلال النصف الثاني من شهر رمضان، لتحديد مدة الإجازة بشكل نهائي.

إجازة عيد الفطر 2026 للقطاع الخاص

بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، يلتزم أصحاب الأعمال بالحد الأدنى المنصوص عليه في قانون العمل، والذي يمنح الموظفين إجازة مدفوعة الأجر خلال أيام العيد، وقد تمنح بعض المؤسسات أيامًا إضافية بقرار إداري داخلي، خاصة في حال توافق العيد مع عطلات أسبوعية.

ويمثل تحديد عدد أيام الإجازة عنصرًا مهمًا للعاملين، سواء لتنظيم السفر أو التخطيط لقضاء عطلة العيد مع الأسرة.

عيدان في يوم واحد

بحسب التقديرات الفلكية، من المتوقع أن تُقام صلاة عيد الفطر في القاهرة صباح يوم الجمعة 20 مارس 2026 في تمام الساعة 6:24 صباحًا تقريبًا، مع وجود فروق طفيفة في التوقيت بين محافظة وأخرى، وفقًا للموقع الجغرافي لكل مدينة.

ويأتي ذلك في ظل خصوصية هذا العام، حيث يتزامن أول أيام عيد الفطر مع يوم الجمعة، ليجتمع للمسلمين عيدان في يوم واحد: عيد الفطر المبارك وعيد الجمعة، وهو ما يضفي أجواء روحانية خاصة على المناسبة.