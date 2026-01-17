قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عندنا 3 إصابات .. رامز جلال يعلن مفاجأة عن برنامجه فى رمضان 2026
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على لايبزيج ويكتسحه بخماسية بالبوندسليجا
خدوا بالكم من بكرا .. تحذيرات جديدة للأرصاد
وزير الرياضة يهنئ أحمد موسى بإصدار كتابه "أسرار"
شخصية جدعة .. وزير الشؤون النيابية: أحمد موسى كان شاهدا على الكثير من الأحداث في مصر
مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد
فاروق حسني يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل Joy Awar
وفاة شقيق الفنانة شيرين
حفل «Joy Awards».. تركي الشيخ يقبل رأس فاروق حسني
حسام حسن: نحترم المغرب وكل واحد حر يشجع مين
وزير الطيران المدني مهنئا أحمد موسى بكتاب أسرار: نعلم قيمته وحب الناس له
خبير استراتيجي: تأجيل الضربة الأمريكية لإيران لا يعني إلغاؤها.. والمنطقة أمام سيناريو خطير
رياضة

إسلام صادق يثير الجدل بشأن أداء منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي إسلام صادق سؤالاً مثير بشأن أداء المنتخب الوطني بأمم أفريقيا بعد احتلاله المركز الرابع.

إسلام صادق 

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ما رأيك في أداء المنتخب الوطني بأمم أفريقيا بعد احتلاله المركز الرابع ؟!".

حصد الحارس النيجيري ستانلي نوابالي جائزة "رجل المباراة" بعد أدائه الرائع في المباراة التي جمعت بين منتخبي نيجيريا ومصر 

ونجح منتخب نيجيريا في حسم المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة أمم إفريقيا بعد التغلب على المنتخب المصري 4-2    بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا 2025. 

أحداث مباراة منتخب مصر ونيجيريا

سيطر التعادل السلبي على أحداث  المباراة التي جمعت بين منتخب مصر ونيجيريا في اللقاء الذي يجمع بينهما الأن على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا 2025. 

شهدت بداية المباراة محاولة هجومية أولى لمصر بعرضية أرضية من الجبهة اليسرى عن طريق تريزيجيه إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس ستانلي نوابيلي.

شهدت الدقيقة  السادسة توقف المباراة لإصابة إمام عاشور لاعب المنتخب الوطني.

واستحوذ المنتخب المصري علي أحداث أول 30 دقيقة من خلال شن الهجمات المتتالية علي مرمي منتخب نيجيريا من أجل إحراز هدف التقدم حيث شهدت الدقيقة ٢٨  محاولة هجومية خطيرة لمصر بعرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد صلاح بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس ستانلي نوابيلي وأنقذ مرماه من هدف محقق.

وأحرز أكور أدامز هدف تقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة  37 بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق صامويل شوكويزي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أكور أدامز برأسية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى وألغي حكم المباراة هدف تقدم منتخب نيجيريا بعد الرجوع لتقنية الـ var  بداعي التدخل العنيف على  حمدي فتحي لاعب المنتخب الوطني  وحصول لعب منتخب نيجيريا على بطاقة صفراء من نصيب بول أونواتشو 

وشهدت بداية أحداث الشوط الثاني هدف  ملغي لصالح نيجيريا بداعي التسلل على أكور أدامز صانع الهدف وسط ضغط هجومي من أجل إحراز هدف التقدم .

وشهدت أحدث الشوط الثاني ضغط هجومي مكثف من لاعبي منتخب نيجيريا وسط تألق حارس المنتخب الوطني مصطفي شوبير الذي نجح في التصدي لهدف محقق بعد تسديدة قوي عن طريق رافائيل أونيديكا لاعب نيجيريا من على حدود منطقة الجزاء

وفى الدقيقة 60 دفع حسام حسن بالثنائى عمر مرموش ومحمود صابر بدلا من زيزو وتريزيجيه، كما دفع بإبراهيم عادل بدلا من مصطفى محمد فى الدقيقة 74.

ولجاء المنتخبين إلي ركلات الزاء من أجل حسم الفائز وتحديد بطل المركز الثالث لبطولة أمم إفريقيا 2025

جاء تشكيل منتخب مصر الوطني امام نيجيريا على النحو التالي:

مصطفي شوبير فى حراسة المرمي. 

محمد هاني رامي ربيعة وحمدي فتحي. 

مهند لاشين وإمام عاشور وخالد صبحي وزيزو وتريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفي محمد.

بينما جاء تشكيل منتخب نيجيريا كالتالي٬-

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

الدفاع: برايت أوساي صامويل، إيجوا أوجبو، سيمي أجايي، برونو أونيمايتشي

الوسط: رافاييل أونيديكا، موسيس سيمون، فيسايو باشيرو

الهجوم: صامويل تشوكويزي، بول أوناتشو، أكور آدامز

منتخب مصر نيجيريا السنغال

