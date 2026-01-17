شارك برأيك.. مهيب عبد الهادي: أفضل لاعب في منتخب مصر خلال بطولة أمم أفريقيا

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن أفضل لاعب في منتخب مصر.

افضل لاعب في منتخب مصر

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"شارك برأيك ـ أفضل لاعب في منتخب مصر علي مدار البطولة هو ــــــــ ؟ ".

وكان قد علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على خسارة فريقه بهدفين دون رد، في ديربي مانشستر أمام يونايتد، في إطار منافسات الجولة 22 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: “الفريق الأفضل فاز، كانوا الأفضل، عندما يكون فريق ما أفضل، يجب أن نتقبل ذلك، لقد امتلكوا الطاقة التي افتقدناها، لذا نهنئهم".

وتابع: "الأمر يتعلق بكيفية تطورنا كفريق، لديّ شعور بأننا قدمنا ​​أداءً جيدًا للغاية حتى الآن، لكي نكون أفضل، قد نحتاج إلى التراجع خطوة إلى الوراء، الموسم ما زال طويلًا، وعلينا الاستمرار في التحليل".

وأضاف: "أتيحت لهم فرص في النهاية، وبالطبع كانت الأهداف التي استقبلناها سيئة، لم نكن مسيطرين، ولكن بشكل عام يمكننا الحديث عن هذا التصرف أو ذاك، يقع على عاتقنا واجب تحليل المباراة بشكل عام، وكانوا هم الأفضل".

