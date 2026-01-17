قبل خوض نهائي أمم أفريقيا ..تعرف على تاريخ مواجهات المغرب والسنغال

يستعد منتخبا السنغال والمغرب لخوض نهائي بطولة امم أفريقيا المقرر لها مساء غد في الرباط .

ورغم أن هذه المباراة تحمل الرقم 32 في تاريخ لقاءات المنتخبين، التي بدأت في نوفمبر 1968، فإنها الأولى بينهما في كأس الأمم الأفريقية، التي تقام حاليا نسختها الـ35.

وخلال المواجهات الـ31 الماضية، التي أقيمت بينهما على الصعيدين الرسمي والودي، يمتلك منتخب المغرب أفضلية واضحة، بتحقيقه 18 فوزا، مقابل 7 انتصارات للسنغال، فيما فرض التعادل نفسه على 6 مباريات.

وسبق أن التقى المنتخبان في تصفيات كأس العالم ونهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين، التي شهدت آخر مواجهة بينهما في 26 أغسطس 2025، حيث حسمها منتخب المغرب لمصلحته بركلات الترجيح، في الدور قبل النهائي، ليصعد للمباراة النهائية ويتوج بلقب تلك البطولة للمرة الثالثة.

ويتمتع منتخب المغرب بالأفضلية أيضا في مواجتهما الأخيرة، حيث حقق خمسة انتصارات من آخر ست مباريات بين المنتخبين، بينما فاز منتخب السنغال مرة واحدة فقط خلال تلك السلسلة، بنتيجة 1 / صفر في مباراة ودية يوم 25 مايو 2012.

وسيكون هذا هو النهائي التاسع بين منتخبات غرب وشمال أفريقيا، حيث فاز كل طرف في أربع مناسبات على الآخر.

وعلى مدار تاريخ أمم أفريقيا، فقد شهدت 12 مباراة نهائية اللجوء إلى الوقت الإضافي، في حين حسمت 9 منها بركلات الترجيح، كان آخرها في نسخة عام 2021 التي حصلت عليها السنغال بعد فوزها على مصر في النهائي.

وشهد نهائي النسخة الأولى عام 1957 أكبر فوز في تاريخ المباريات النهائية بأمم أفريقيا، حينما تغلبت مصر 4 / صفر على إثيوبيا، في حين كان أكبر انتصار لمستضيف البطولة في النهائي 3 / صفر (غانا على السودان عام 1963، ونيجيريا على الجزائر عام 1980).