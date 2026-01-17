دوري روشن السعودي .. النصر يتفوق على الشباب 2-1 في الشوط الأول

تفوق النصر السعودي علي الشباب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً فى الجولة الـ16، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وافتتح النصر التهديف في الدقيقة 2، عن طريق سعد بالعبيدبالخطأ فى مرماه، ثم أضاف النصر الهدف الثاني في الدقيقة 8، عن طريق كينجسلي كومان.

وقلص الشباب الفارق في الدقيقة 31، عن طريق محمد سيماكان .

ويحتل النصر في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 31 نقطة، في المقابل يتواجد الشباب في المركز الـ14 برصيد 11 نقطة .

وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: مبارك البوعينين.

خط الدفاع: نواف بوشل – إنيجو مارتينيز – محمد سيماكان – أيمن يحيى.

خط الوسط: عبدالله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – أنجيلو – كينجسلي كومان.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس.