لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 وخطوات التسجيل
شارك برأيك.. مهيب عبد الهادي: أفضل لاعب في منتخب مصر خلال بطولة أمم أفريقيا
دوري روشن السعودي .. النصر يتفوق على الشباب 2-1 في الشوط الأول
لوكمان: خيبة أمل بنصف النهائي ونيجيريا واجهت خصما قويا في البرونزية
أحمد موسى: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد دعم أمريكا للموقف المصري القانوني في ملف السد الإثيوبي
أحمد عيد عبد الملك يعلق علي خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا.. تفاصيل
خسارة مصر من نيجيريا.. أحمد موسى: لاعبي المنتخب محبطة وإحنا كمان
علاء جارهم يكشف سبب المأساة .. صدمة مصرع سيدة دركنة والطفلين من رابع دور | خاص
برلماني: رسالة ترامب تؤسس لمرحلة جديدة من تدويل قضية الأمن المائي المصري
أحمد موسى عن هزيمة منتخب مصر من نيجيريا: مش فارقة مركز تالت ولا رابع
طالب بـ"تانية إعدادي" يمزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة (خاص)
ستانلي نوابالي يحصد جائزة رجل مباراة منتخب مصر ونيجيريا
رياضة

لوكمان: خيبة أمل بنصف النهائي ونيجيريا واجهت خصما قويا في البرونزية

مصر ونيجيريا
مصر ونيجيريا
يسري غازي

علق لوكمان لاعب منتخب نيجيريا على فوز النسور أمام منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن والتتويج بالمركز الثالث ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

قال لوكمان عقب انتهاء المباراة : خيبة أمل فى نصف النهائي واستطعنا تجاوزها.

تابع: حاولنا الفوز بلقاء مصر واجهنا منتخبا جيدا ولم يكن من السهل التفوق على منتخب مصر هكذا هى ركلات الترجيح كان بالامكان منتخب مصر الفوز .

أضاف: جئنا من أجل الفوز بالكأس والتتويج بالبرونزية كاف إلي حد ما.

وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من  المباراة التي جمعت بين منتخب مصر ونيجيريا في اللقاء الذي يجمع بينهما الأن على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا 2025. 

شهدت بداية المباراة محاولة هجومية أولى لمصر بعرضية أرضية من الجبهة اليسرى عن طريق تريزيجيه إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس ستانلي نوابيلي.

شهدت الدقيقة  السادسة توقف المباراة لإصابة إمام عاشور لاعب المنتخب الوطني.

واستحوذ المنتخب المصري علي أحداث أول 30 دقيقة من خلال شن الهجمات المتتالية علي مرمي منتخب نيجيريا من أجل إحراز هدف التقدم حيث شهدت الدقيقة ٢٨  محاولة هجومية خطيرة لمصر بعرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد صلاح بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس ستانلي نوابيلي وأنقذ مرماه من هدف محقق.

وأحرز أكور أدامز هدف تقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة  37 بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق صامويل شوكويزي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أكور أدامز برأسية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وألغي حكم المباراة هدف تقدم منتخب نيجيريا بعد الرجوع لتقنية الـ var  بداعي التدخل العنيف على  حمدي فتحي لاعب المنتخب الوطني  وحصول لعب منتخب نيجيريا على بطاقة صفراء من نصيب بول أونواتشو 

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني تشكيل الفراعنة لمواجهة نيجيريا فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وجاء تشكيل منتخب مصر الوطني امام نيجيريا على النحو التالي:

مصطفي شوبير فى حراسة المرمي 

محمد هاني رامي ربيعة وحمدي فتحي 

مهند لاشين وإمام عاشور وخالد صبحي وزيزو وتريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفي محمد

منتخب مصر نيجيريا كأس أمم إفريقيا حسام حسن محمد صلاح

