لوكمان: خيبة أمل بنصف النهائي ونيجيريا واجهت خصما قويا في البرونزية

علق لوكمان لاعب منتخب نيجيريا على فوز النسور أمام منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن والتتويج بالمركز الثالث ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

قال لوكمان عقب انتهاء المباراة : خيبة أمل فى نصف النهائي واستطعنا تجاوزها.

تابع: حاولنا الفوز بلقاء مصر واجهنا منتخبا جيدا ولم يكن من السهل التفوق على منتخب مصر هكذا هى ركلات الترجيح كان بالامكان منتخب مصر الفوز .

أضاف: جئنا من أجل الفوز بالكأس والتتويج بالبرونزية كاف إلي حد ما.

وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين منتخب مصر ونيجيريا في اللقاء الذي يجمع بينهما الأن على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا 2025.

شهدت بداية المباراة محاولة هجومية أولى لمصر بعرضية أرضية من الجبهة اليسرى عن طريق تريزيجيه إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس ستانلي نوابيلي.

شهدت الدقيقة السادسة توقف المباراة لإصابة إمام عاشور لاعب المنتخب الوطني.

واستحوذ المنتخب المصري علي أحداث أول 30 دقيقة من خلال شن الهجمات المتتالية علي مرمي منتخب نيجيريا من أجل إحراز هدف التقدم حيث شهدت الدقيقة ٢٨ محاولة هجومية خطيرة لمصر بعرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد صلاح بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس ستانلي نوابيلي وأنقذ مرماه من هدف محقق.

وأحرز أكور أدامز هدف تقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة 37 بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق صامويل شوكويزي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أكور أدامز برأسية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وألغي حكم المباراة هدف تقدم منتخب نيجيريا بعد الرجوع لتقنية الـ var بداعي التدخل العنيف على حمدي فتحي لاعب المنتخب الوطني وحصول لعب منتخب نيجيريا على بطاقة صفراء من نصيب بول أونواتشو

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني تشكيل الفراعنة لمواجهة نيجيريا فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وجاء تشكيل منتخب مصر الوطني امام نيجيريا على النحو التالي:

مصطفي شوبير فى حراسة المرمي

محمد هاني رامي ربيعة وحمدي فتحي

مهند لاشين وإمام عاشور وخالد صبحي وزيزو وتريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفي محمد