حاجة تكسف .. وائل جمعة يفتح لانار على حسام حسن
ناقد رياضي يعلق علي إلغاء هدف نيجيريا: الحمد لله اتلغى علشان إحنا غلابة
استكمال محاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر.. غدا
دوري روشن السعودي .. تشكيل الشباب ضد كتيبة رونالدو
هدف ملغي وتألق مصرى .. شوط أول سلبي بين منتخب مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا
خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
مدرب السنغال: منتخب مصر الأفضل في إفريقيا.. والمغرب أقرب للتتويج بأمم أفريقيا
الـ var ينصف المنتخب المصري ويلغي هدف تقدم نيجيريا في أمم إفريقيا
دوري روشن السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أهلى جدة والخلود
مصر تهدر وتشن هجمات متتالية بأول 30 دقيقة من لقاء نيجيريا في أمم أفريقيا
الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل
ننشر ملامح إجراءات الحكومة لخفض الديون والعجز بالموازنة العامة للدولة 2027/2026
رياضة

الـ var ينصف المنتخب المصري ويلغي هدف تقدم نيجيريا في أمم إفريقيا

منتخب نيجرييا
منتخب نيجرييا
حسام الحارتي

أحرز منتخب نيجيريا هدف التقدم في شباك المنتخب المصري في اللقاء الذي يجمع بينهما الأن على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا 2025.

وأحرز أكور أدامز هدف تقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة  37 بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق صامويل شوكويزي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أكور أدامز برأسية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى

وإلغي حكم المباراة هدف تقدم منتخب نيجيريا بعد الرجوع لتقنية الـ var  بداعي التدخل العنيف على  حمدي فتحي لاعب المنتخب الوطني  وحصول لعب منتخب نيجيريا على بطاقة صفراء من نصيب بول أونواتشو 

شهدت بداية المباراة محاولة هجومية أولى لمصر بعرضية أرضية من الجبهة اليسرى عن طريق تريزيجيه إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس ستانلي نوابيلي.

شهدت الدقيقة  السادسة توقف المباراة لإصابة إمام عاشور لاعب المنتخب الوطني.

واستحوذ المنتخب المصري علي أحداث أول 30 دقيقة من خلال شن الهجمات المتتالية علي مرمي منتخب نيجيريا من أجل إحراز هدف التقدم حيث شهدت الدقيقة ٢٨  محاولة هجومية خطيرة لمصر بعرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد صلاح بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس ستانلي نوابيلي وأنقذ مرماه من هدف محقق.

جاء تشكيل منتخب مصر الوطني امام نيجيريا على النحو التالي:

مصطفي شوبير فى حراسة المرمي. 

محمد هاني رامي ربيعة وحمدي فتحي. 

مهند لاشين وإمام عاشور وخالد صبحي وزيزو وتريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفي محمد.

بينما جاء تشكيل منتخب نيجيريا كالتالي٬-

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

الدفاع: برايت أوساي صامويل، إيجوا أوجبو، سيمي أجايي، برونو أونيمايتشي

الوسط: رافاييل أونيديكا، موسيس سيمون، فيسايو باشيرو

الهجوم: صامويل تشوكويزي، بول أوناتشو، أكور آدامز

منتخب نيجيريا المنتخب المصري الدار البيضاء طولة أمم أفريقيا 2025

