الـ var ينصف المنتخب المصري ويلغي هدف تقدم نيجيريا في أمم إفريقيا

أحرز منتخب نيجيريا هدف التقدم في شباك المنتخب المصري في اللقاء الذي يجمع بينهما الأن على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا 2025.

وأحرز أكور أدامز هدف تقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة 37 بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق صامويل شوكويزي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أكور أدامز برأسية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى

وإلغي حكم المباراة هدف تقدم منتخب نيجيريا بعد الرجوع لتقنية الـ var بداعي التدخل العنيف على حمدي فتحي لاعب المنتخب الوطني وحصول لعب منتخب نيجيريا على بطاقة صفراء من نصيب بول أونواتشو

شهدت بداية المباراة محاولة هجومية أولى لمصر بعرضية أرضية من الجبهة اليسرى عن طريق تريزيجيه إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس ستانلي نوابيلي.



شهدت الدقيقة السادسة توقف المباراة لإصابة إمام عاشور لاعب المنتخب الوطني.

واستحوذ المنتخب المصري علي أحداث أول 30 دقيقة من خلال شن الهجمات المتتالية علي مرمي منتخب نيجيريا من أجل إحراز هدف التقدم حيث شهدت الدقيقة ٢٨ محاولة هجومية خطيرة لمصر بعرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد صلاح بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس ستانلي نوابيلي وأنقذ مرماه من هدف محقق.

جاء تشكيل منتخب مصر الوطني امام نيجيريا على النحو التالي:

مصطفي شوبير فى حراسة المرمي.

محمد هاني رامي ربيعة وحمدي فتحي.

مهند لاشين وإمام عاشور وخالد صبحي وزيزو وتريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفي محمد.

بينما جاء تشكيل منتخب نيجيريا كالتالي٬-

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

الدفاع: برايت أوساي صامويل، إيجوا أوجبو، سيمي أجايي، برونو أونيمايتشي

الوسط: رافاييل أونيديكا، موسيس سيمون، فيسايو باشيرو

الهجوم: صامويل تشوكويزي، بول أوناتشو، أكور آدامز