مصر تهدر وتشن هجمات متتالية بأول 30 دقيقة من لقاء نيجيريا في أمم أفريقيا

انتهت أحداث أول 30 دقيقة من المباراة التي تجمع بين منتخب مصر ونيجيريا في اللقاء الذي يجمع بينهما الأن على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا 2025. ومازال التعادل السلبي قائما.

شهدت بداية المباراة محاولة هجومية أولى لمصر بعرضية أرضية من الجبهة اليسرى عن طريق تريزيجيه إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس ستانلي نوابيلي.



شهدت الدقيقة السادسة توقف المباراة لإصابة إمام عاشور لاعب المنتخب الوطني.

واستحوذ المنتخب المصري علي أحداث أول 30 دقيقة من خلال شن الهجمات المتتالية علي مرمي منتخب نيجيريا من أجل إحراز هدف التقدم حيث شهدت الدقيقة ٢٨ محاولة هجومية خطيرة لمصر بعرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد صلاح بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس ستانلي نوابيلي وأنقذ مرماه من هدف محقق.

جاء تشكيل منتخب مصر الوطني امام نيجيريا على النحو التالي:

مصطفي شوبير فى حراسة المرمي.

محمد هاني رامي ربيعة وحمدي فتحي.

مهند لاشين وإمام عاشور وخالد صبحي وزيزو وتريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفي محمد.

بينما جاء تشكيل منتخب نيجيريا كالتالي٬-

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

الدفاع: برايت أوساي صامويل، إيجوا أوجبو، سيمي أجايي، برونو أونيمايتشي

الوسط: رافاييل أونيديكا، موسيس سيمون، فيسايو باشيرو

الهجوم: صامويل تشوكويزي، بول أوناتشو، أكور آدامز