تطوّر خطير غرب إيران .. خطة أمريكية كردية لشن هجوم بري ضد طهران

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة أن ميليشيات كردية إيرانية متمركزة على الحدود الإيرانية العراقية في إقليم كردستان العراق، تشاورت مع الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة بشأن شن هجوم على قوات الأمن الإيرانية في غرب البلاد.

وأفاد مصدران بأن هذه القوات تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن مساعدة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) في توفير الأسلحة.

وكانت شبكة CNN أول من نشر خبر تورط وكالة الاستخبارات المركزية مع هذه الجماعات والعملية البرية المحتملة، نقلاً عن مصادر قالت إن الوكالة تعمل على تسليح القوات الكردية لإشعال انتفاضة شعبية في إيران.

وتوقعت CNN، نقلاً عن مسؤول كردي إيراني رفيع المستوى، أن تبدأ العملية البرية في غرب إيران خلال الأيام القادمة.

وامتنعت وكالة الاستخبارات المركزية عن التعليق، بينما لم يرد البيت الأبيض والبنتاحون وحكومة إقليم كردستان على الفور على طلب للتعليق.