قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجاوز الـ50 لأول مرة منذ شهور.. سعر الدولار رسميا الآن في البنوك
من خلاف على طعام قطط إلى سحل وإصابات.. القصة الكاملة لفيديو الاعتداء داخل عمارة سكنية
تحذير ناري من وليد صلاح الدين للاعبي الأهلي بعد تعادل زد
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر
بعد الاستهداف الإيراني .. قرار عاجل من واشنطن بشأن سفارتيها في الرياض ومسقط
تطوّر خطير غرب إيران .. خطة أمريكية كردية لشن هجوم بري ضد طهران
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بمنطقة الخرج
تربص وشر.. «المستكاوي» يُعلّق على إصابة المدنيين في الخليج من قبل إيران | ماذا قال؟
نمت واستيقظت على جنابة فهل أكمل الصيام ؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
وزارة النقل: تصوير جوي يكشف تقدّم تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية | شاهد
الحكم في استئناف اللاعب إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تطوّر خطير غرب إيران .. خطة أمريكية كردية لشن هجوم بري ضد طهران

الأكراد
الأكراد

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة أن ميليشيات كردية إيرانية متمركزة على الحدود الإيرانية العراقية في إقليم كردستان العراق، تشاورت مع الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة بشأن شن هجوم على قوات الأمن الإيرانية في غرب البلاد.

وأفاد مصدران بأن هذه القوات تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن مساعدة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) في توفير الأسلحة. 

وكانت شبكة CNN أول من نشر خبر تورط وكالة الاستخبارات المركزية مع هذه الجماعات والعملية البرية المحتملة، نقلاً عن مصادر قالت إن الوكالة تعمل على تسليح القوات الكردية لإشعال انتفاضة شعبية في إيران.

وتوقعت CNN، نقلاً عن مسؤول كردي إيراني رفيع المستوى، أن تبدأ العملية البرية في غرب إيران خلال الأيام القادمة. 

وامتنعت وكالة الاستخبارات المركزية عن التعليق، بينما لم يرد البيت الأبيض والبنتاحون وحكومة إقليم كردستان على الفور على طلب للتعليق.

تطور خطير في غرب إيران غرب إيران خطة أمريكية كردية هجوم بري ضد طهران هجوم بري ضد ايران ميليشيات كردية إيرانية الحدود الإيرانية العراقية إقليم كردستان العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

حسن شحاتة وأحمد حسن

سحور الأساطير.. حسن شحاتة ونجوم الجيل الذهبي في ضيافة الصقر

بالصور

طريقة عمل كنافة أساور .. مقرمشة وشهية

طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد