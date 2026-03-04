تربص وشر.. «المستكاوي» يُعلّق على إصابة المدنيين في الخليج من قبل إيران | ماذا قال؟

علّق الكاتب حسن المستكاوي على الهجوم الإيراني على دول الخليج بعد الأزمة الأخيرة.

وكتب المستكاوي عبر حسابه على «إكس»: «إصابة أهداف مدنية من جانب إيران في دول الخليج دليل على تربص وشر ظل مخفيًا لعقود، فأصابت الاعتداءات مبانٍ وفنادق ومواقع بترول، ولم تُوجَّه الصواريخ والمسيرات الإيرانية إلى الأمريكيين».

من جانب آخر، ذكر موقع «أكسيوس» الإخباري، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي ليُبلغه أن المرشد الإيراني علي خامنئي سيجتمع في طهران مع كبار مستشاريه صباح السبت، مما يُتيح إمكانية القضاء عليهم جميعًا في ضربة واحدة.

ويصف تقرير «أكسيوس» مكالمة 23 فبراير بأنها «المكالمة التي غيّرت وجه الشرق الأوسط»، حيث وجّه ترامب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) للتحقق من المعلومة الواردة من المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وهو ما أكّدته وكالة التجسس الأمريكية.

ويقول مسؤولون أمريكيون، نقلاً عن الموقع الإخباري، إنه مع تقدّم الاستعدادات للضربة، اتخذ ترامب «قرارًا متعمّدًا» بعدم التركيز كثيرًا على إيران في خطابه عن حالة الاتحاد في اليوم التالي لمكالمته مع نتنياهو، خشية أن يختفي خامنئي عن الأنظار.

وبحلول يوم الخميس – وهو نفس اليوم الذي التقى فيه كبار مبعوثي ترامب بالمفاوضين الإيرانيين في جنيف – أكدت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بشكل قاطع، وفقًا لمصدر لموقع «أكسيوس»، أن هؤلاء الأشخاص سيجتمعون جميعًا، وأنه ينبغي استغلال هذا الوضع.