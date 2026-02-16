المستكاوي ينتقد جمهور الأهلي ويوجه رسالة لحسين الشحات

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري ابطال افريقيا.

وكتب المستكاوي عبر إكس: “‏لم اشاهد مباراة الأهلي والجيش الملكي وقد كنت في مهمة عمل. بعد المباراة تابعت أحداثها المؤسفة التي لاتعبر عن القاعدة العريضة من جماهير الأهلي حيث اعتبر بعض الجمهور من السعة الرسمية الكاملة كما نطالب دائما اعتبر انه لابد من الرد علي ما جرى للأهلي في المغرب وبذلك تتسع مساحة الغضب والضيق”.

وتابع: “اما حسين الشحات فهو مرة اخرى لايقدر قيمة قميص الأهلي ومبادئه وقواعده وقد كان مشهد شجاره المفتعل مع لاعب الجيش الملكي مسيئا واتعجب من سلوك متكرر .. واعتقد ان الأهلي سيبادر بعقابه قبل عقاب الكاف”.

وأنهى الأهلي دور المجموعات متصدرا مجموعته بـ10 نقاط دون خسارة في مشهد يعكس اتزانا تكتيكيا وقدرة على إدارة المباريات الكبيرة.

وفي الجولة الختامية تعادل سلبيًا مع الجيش الملكي ليصعد الفريقان سويًا بينما غادر يانج أفريكانز رغم فوزه على شبيبة القبائل.

مكافأة الكاف للنادي الأهلي

وسيحصل النادي الأهلي على 41 مليون و760 ألف جنيه نظير تأهله إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي لم يكن وحده الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم إذ فعلها أيضًا بيراميدز في تأكيد على الحضور المصري القوي في النسخة الحالية.