قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الدولة للمواطن
بسبب حفل فى كافيه.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ذا صن: مانشستر يونايتد يستهدف أيقونة وسط ليفربول| من هو؟

ليفربول
ليفربول
إسراء أشرف

يستعد نادي مانشستر يونايتد لدخول سباق ضم لاعب وسط ليفربول أليكسيس ماك أليستر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسب ما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية.

ويأمل "الشياطين الحمر" في تعزيز خط الوسط استعدادًا للموسم الجديد، مع استهداف اللاعبين المؤثرين القادرين على إحداث فرق داخل الملعب.

ويرتبط ماك أليستر بعقد طويل مع ليفربول يمتد حتى عام 2028، لكنه يمر بموسم متذبذب بعد تراجع مستواه مقارنة بالمواسم السابقة.

وأشارت ذا صن إلى أن أداء اللاعب هذا الموسم جعل إدارة مانشستر يونايتد تراقبه عن كثب، مع وضعه ضمن أبرز أهدافها الصيفية لتعويض أي رحيل محتمل أو تدعيم الخط الخلفي للصفوف.

وتوضح الصحيفة أن الصفقة قد تواجه صعوبة كبيرة بسبب العداء التاريخي بين الناديين، إذ لم يسبق أن انتقل أي لاعب مباشرة من ليفربول إلى مانشستر يونايتد منذ عام 1964.

ويدرس مسئولو "أولد ترافورد" جميع الخيارات، خاصة في حال أبدى ماك أليستر رغبة في الرحيل عن "أنفيلد"، رغم ارتباطه بعقد طويل مع النادي.

وذكرت ذا صن أن إدارة مانشستر يونايتد تراقب أيضًا بعض اللاعبين الآخرين لتعزيز خط الوسط، مثل آدم وارتون، كارلوس باليبا، وإليوت أندرسون، لكن يبقى ماك أليستر الخيار الأبرز نظرًا لقيمته الفنية وخبرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما قد يجعل الصفقة التاريخية ممكنة رغم كل العقبات.

يذكر أن ماك أليستر انتقل إلى ليفربول في صيف 2023 من برايتون مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، وساهم بشكل مباشر في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ما يوضح أهميته الفنية ويجعل أي اهتمام بضمه أمرًا مثيرًا للجدل بين جماهير الناديين.

مانشستر يونايتد ماك أليستر ليفربول ميركاتو 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

ترشيحاتنا

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يصطحب نظيرته اليونانية في جولة بـ المتحف المصري الكبير

وزير الطيران المدني

وزير الطيران يناقش مع الجانب القطري توسيع دائرة التعاون

خريجوا مبادرة وزارة العمل

تخريج دفعة جديدة من متدربي منح وزارة العمل وتشغيل المتميزين

بالصور

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

المزيد