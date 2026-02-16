ذا صن: مانشستر يونايتد يستهدف أيقونة وسط ليفربول| من هو؟

يستعد نادي مانشستر يونايتد لدخول سباق ضم لاعب وسط ليفربول أليكسيس ماك أليستر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسب ما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية.

ويأمل "الشياطين الحمر" في تعزيز خط الوسط استعدادًا للموسم الجديد، مع استهداف اللاعبين المؤثرين القادرين على إحداث فرق داخل الملعب.

ويرتبط ماك أليستر بعقد طويل مع ليفربول يمتد حتى عام 2028، لكنه يمر بموسم متذبذب بعد تراجع مستواه مقارنة بالمواسم السابقة.

وأشارت ذا صن إلى أن أداء اللاعب هذا الموسم جعل إدارة مانشستر يونايتد تراقبه عن كثب، مع وضعه ضمن أبرز أهدافها الصيفية لتعويض أي رحيل محتمل أو تدعيم الخط الخلفي للصفوف.

وتوضح الصحيفة أن الصفقة قد تواجه صعوبة كبيرة بسبب العداء التاريخي بين الناديين، إذ لم يسبق أن انتقل أي لاعب مباشرة من ليفربول إلى مانشستر يونايتد منذ عام 1964.

ويدرس مسئولو "أولد ترافورد" جميع الخيارات، خاصة في حال أبدى ماك أليستر رغبة في الرحيل عن "أنفيلد"، رغم ارتباطه بعقد طويل مع النادي.

وذكرت ذا صن أن إدارة مانشستر يونايتد تراقب أيضًا بعض اللاعبين الآخرين لتعزيز خط الوسط، مثل آدم وارتون، كارلوس باليبا، وإليوت أندرسون، لكن يبقى ماك أليستر الخيار الأبرز نظرًا لقيمته الفنية وخبرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما قد يجعل الصفقة التاريخية ممكنة رغم كل العقبات.

يذكر أن ماك أليستر انتقل إلى ليفربول في صيف 2023 من برايتون مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، وساهم بشكل مباشر في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ما يوضح أهميته الفنية ويجعل أي اهتمام بضمه أمرًا مثيرًا للجدل بين جماهير الناديين.