بنعطية يقترب من الانضمام للجهاز الفني للمنتخب المغربي بقيادة السكتيوي

أصبح المهدي بنعطية، نجم المنتخب المغربي السابق، مرشحًا قويًا للانضمام إلى الجهاز الفني الجديد لأسود الأطلس بقيادة طارق السكتيوي.

وأوضح موقع "المغرب سبورت" أن بنعطية سينضم للطاقم الفني للمنتخب المغربي بعد استقالته أمس الأحد من منصبه كمدير رياضي لنادي مارسيليا الفرنسي.

يأتي قرار الاستقالة على خلفية الجدل الكبير الذي أثارته إدارة مارسيليا بعد طرح تصميم لقميص الفريق تضمن خريطة أفريقيا تظهر فيها دول القارة كاملة باستثناء الصحراء المغربية، ما أثار غضبًا واسعًا في المغرب.

وتشير التقارير إلى أن استمرار وليد الركراكي على رأس القيادة الفنية للمنتخب المغربي أصبح محل شك، خاصة بعد الانتقادات العنيفة التي تعرض لها إثر خسارة نهائي أمم أفريقيا أمام السنغال.