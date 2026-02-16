مفتي الجمهورية يهنئ المحافظين الجدد بثقة رئيس الجمهورية متمنيا لهم التوفيق

تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بأسمى آيات التهنئة إلى المحافظين الجدد؛ بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سائلًا الله تعالى أن يعينهم على أداء واجباتهم الوطنية، وأن يوفِّقهم إلى ما فيه خدمة الشعب المصري، ومواصلة جهود البناء والتنمية، ودعم مسيرة الاستقرار والتقدم.

وأكد مفتي الجمهورية أن تولّي المسؤولية العامة أمانة عظيمة وتكليف جسيم قبل أن يكون تشريفًا، تحقيقًا لقوله صلى الله عليه وسلم «كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته».

كما توجَّه مفتي الجمهورية بأسمى آيات الشكر والتقدير، للسادة المحافظين السابقين على ما بذلوه من جهود عظيمة خلال فترة توليهم المسؤولية ، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم المقبلة.