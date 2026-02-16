أول تعليق من محافظ الإسكندرية عقب توليه مهام منصبه

قدم المهندس أيمن عطية الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقته الغالية وتكليفه بتولي مسؤولية محافظة الإسكندرية، مؤكدًا أنه سيبذل أقصى جهده لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، والعمل على خدمة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذفك عقب حضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، إلى مقر مكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمباشرة مهام عمله محافظًا للإسكندرية.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل بروح الفريق الواحد مع مختلف الأجهزة التنفيذية، من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة، والوقوف على كافة الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن السكندري بشكل مباشر، والعمل على إيجاد حلول عاجلة ومستدامة لها.

وكان في استقبال المحافظ اللواء أحمد حبيب السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح السكرتير العام المساعد، إلى جانب القيادات التنفيذية والعاملين بديوان عام المحافظة.