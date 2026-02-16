واعظات الأوقاف يوسّعن أنشطة النشء التربوية والدعوية استعدادًا لشهر رمضان

كثّفت واعظات وزارة الأوقاف من أنشطتهن التربوية والدعوية الموجّهة للأطفال والنشء بعدد من المساجد، في صورة برامج متكاملة تجمع بين التعليم والتزكية وبناء السلوك، وذلك في إطار رسالة الوزارة في إعداد جيلٍ واعٍ مرتبطٍ بدينه وقيمه.

وتنوّعت الفعاليات بين حلقات تحفيظ القرآن الكريم ومراجعته، وشرح مبسّط لآياته ومعانيه، إلى جانب أحاديث نبوية ودروس أخلاقية تُرسّخ قيم الصدق والأمانة واحترام الكبير وبرّ الوالدين. كما شملت الأنشطة مسابقات ثقافية وتفاعلية، وورشًا تعليمية وفنية هادفة أسهمت في إدخال السرور على الأطفال، وربطت بين المعرفة والمتعة في أجواء إيمانية جاذبة.

وأولت هذه البرامج عناية خاصة بتهيئة النشء لاستقبال شهر رمضان، من خلال تعريفهم بفضائله، وتشجيعهم على الصيام والذكر وتلاوة القرآن، مع توجيههم إلى حسن استثمار الوقت، وتنمية روح المشاركة والتعاون.

كما شهدت بعض الفعاليات تكريم الأطفال المتميزين في الحفظ والمشاركة، بما يعزز الدافعية لديهم ويغرس روح التنافس الإيجابي.

وتعكس هذه الجهود حرص وزارة الأوقاف على أن يكون المسجد منارةً تربويةً وثقافيةً للنشء، وميدانًا لبناء الشخصية المتوازنة التي تجمع بين العلم والقيم والعمل، بما يسهم في إعداد جيلٍ صالحٍ لنفسه ولوطنه، واعٍ برسالته، معتزٍّ بهويته، ومستقبلٍ لمواسم الخير بروحٍ من الفهم والإقبال.