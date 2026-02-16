لتوضيح أسباب استبعاد نادية شكري.. بيان رسمي لمنتج عائلة مصرية جدًا

أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل «عائلة مصرية جدًا»، بيانًا رسميًا للرد على ما أثير مؤخرًا بشأن عدم الاستعانة بالفنانة القديرة نادية شكري في مسلسل «عائلة مصرية جدًا»، المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي المقبل.

وأكد المنتج محمد حمزة أن إختيار الممثلين وفريق العمل يُعد من الصلاحيات الأصيلة للمخرج، وذلك وفقًا للرؤية الفنية ومتطلبات العمل الإبداعية، وهو نهج متعارف عليه في صناعة الدراما والسينما، ويهدف في المقام الأول إلى خدمة المحتوى الفني وتقديم أفضل صورة ممكنة للجمهور.

وأوضح البيان أن ما تم مع الفنانة كان في إطار ترشيح مبدئي لأحد الأدوار، دون إبرام أي تعاقد رسمي مُلزم بين الطرفين، مشددًا على أن الشركة تعاملت مع الأمر بكل مهنية واحترام، وقدّرت حضور الفنانة لجلسة الإستقبال، حيث تم ذلك بالتنسيق مع نقابة المهن التمثيلية وتم تعويضها ماديًا رغم عدم وجود إلتزام تعاقدي.

وأضافت الشركة أن الدور المشار إليه خضع لتعديلات درامية لاحقة، وتم استبداله بدور آخر وفقًا لمقتضيات العمل، وقد عرض الدور البديل على الفنانة، إلا أنها اعتذرت عن عدم قبوله، وهو ما تحترمه الشركة وتقدّره باعتباره حقًا أصيلًا لأي فنان.

واختتم المنتج محمد حمزة بيانه بالتأكيد على كامل احترامه وتقديره للفنانة نادية شكري ولمسيرتها الفنية الكبيرة، مشددًا على إلتزام شركة باك تو باك الدائم بأعلى درجات المهنية والشفافية في جميع تعاملاتها مع النجوم وصناع الأعمال الفنية.

يأتي هذا البيان في إطار حرص الشركة على توضيح الحقائق أمام الرأي العام، والتأكيد على أن جميع قراراتها تتخذ وفق أسس فنية ومهنية بحتة، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

مسلسل عائلة مصرية جدًا

جدير بالذكر أن مسلسل «عائلة مصرية جدًا» هو إنتاج مشترك بين كل من قطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام وشركة «باك تو باك» للإنتاج والتوزيع السينمائي برئاسة المنتج محمد حمزة وذلك تحت رعاية وإشراف وزارة الأوقاف، ويضم العمل نخبة كبيرة من نجوم الدراما المصرية وعلى رأسهم: النجم ياسر علي ماهر، نهال عنبر، مروة عبد المنعم، محمود فارس، خالد محروس، نرمين موسى، سعيد صديق، محمد الغمري، رزق رمضان، أحمد السباعي، مجدي البنداري، قدري أبو الهول، عماد ياسر على ماهر، ياسمين محمد، نور المصري، عيد أبو الحمد وآخرين وهو من فكرة وقصة وليد عطالله وسيناريو وحوار ورشة علاء سعيد ومنتج فني شريف عسران وتحت إشراف فني عام لكل من الدكتورة عبير القاضي والمخرج محمد جمال الحديني ومدحت يونس، بينما تعود الفكرة العامة للعمل إلى الدكتور أحمد المسلماني وأمين عام الهيئة مجدي لاشين ومن إخراج وداد تيسير عبود ومحمد جمال الحديني.