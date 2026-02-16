ذا أثلتيك: مستقبل أربيلوا مع ريال مدريد مرتبط بدوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية أن مستقبل المدرب ألفارو أربيلوا على رأس القيادة الفنية لنادي ريال مدريد مرتبط ارتباطًا وثيقًا بنتائج الفريق في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بنفيكا غدًا الثلاثاء في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري الأبطال، بعد الهزيمة المفاجئة أمام الفريق البرتغالي بنتيجة 4-2 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وهي النتيجة التي عرضت أربيلوا لانتقادات واسعة على الرغم من الأداء المميز الذي قدمه الفريق في الدوري الإسباني.

وأوضحت صحيفة "أثليتيك" أن تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني قد يعزز فرص أربيلوا في البقاء مع الفريق بعد الصيف المقبل، بينما قد تحمل البطولة الأوروبية عواقب كبيرة في حال الفشل، نظرًا لأن النادي يرى دوري الأبطال الهدف الأهم للموسم.

وتشير التقارير إلى أن إدارة ريال مدريد بدأت بالفعل دراسة إمكانية التعاقد مع مدرب جديد قبل الموسم المقبل لضمان استمرار المنافسة على الألقاب الكبرى، وهو ما يضع أربيلوا تحت ضغط شديد لإيصال الفريق إلى أبعد مراحل الأدوار الإقصائية في البطولة القارية.