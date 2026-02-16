خالد طلعت: الأهلي يقدم أسوأ المواسم في تاريخه

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام و مساهمات لاعبي الاهلي لهذا الموسم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد طلعت :بالأرقام .. موسم من أسوأ المواسم في تاريخ النادي الأهلي منذ تأسيسه عام 1907

- عدد المباريات : 35

- الفوز : 16 (46% فقط)

- التعادل : 12 (34%)

- الهزيمة : 7 (20%)

- مباريات اهتزت فيها شباكه : 23 (66%)

- مباريات كلين شيت : 12 (34% فقط)

- أهداف له : 52 هدف

- أهداف عليه : 36 هدف

- معدل التهديف عليه : أكثر من هدف في المباراة الواحدة

- عدد النقاط المتاحة : 105 نقطة

- النقاط التي حصدها : 60 نقطة

- نسبة حصد النقاط : 57% فقط

- المركز الرابع في الدوري

- الخروج من دور الـ 32 لكأس مصر على يد وي

- المركز السادس وقبل الأخير في مجموعته في كأس الرابطة

- المركز الرابع والأخير في مجموعته في كأس العالم للأندية.

وأنهى الأهلي دور المجموعات متصدرا مجموعته بـ10 نقاط دون خسارة في مشهد يعكس اتزانا تكتيكيا وقدرة على إدارة المباريات الكبيرة.

وفي الجولة الختامية تعادل سلبيًا مع الجيش الملكي ليصعد الفريقان سويًا بينما غادر يانج أفريكانز رغم فوزه على شبيبة القبائل.

مكافأة الكاف للنادي الأهلي

وسيحصل النادي الأهلي على 41 مليون و760 ألف جنيه نظير تأهله إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي لم يكن وحده الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم إذ فعلها أيضًا بيراميدز في تأكيد على الحضور المصري القوي في النسخة الحالية.