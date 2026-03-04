قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصريحات ترامب تربك حسابات الفيفا.. هل تتحول إيران إلى أزمة مونديالية؟
وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا
إذاعة جيش الاحتلال: دمّرنا 300 منصة إطلاق صواريخ ونفذنا 1200 غارة وهاجمنا 2000 هدف منذ بداية الحرب
السفارة الأمريكية بالرياض: قدرتنا على تقديم خدمات الطوارئ لمواطنينا باتت محدودة
غرق سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
«الدفاع السعودية»: اعتراض وتدمير صاروخين كروز في منطقة الخرج وسط المملكة
الخارجية الأمريكية تسمح لموظفيها غير الضروريين في قبرص بالمغادرة
اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها
ليلة كادت تكون تاريخية .. 5 أسباب حرمت برشلونة من ريمونتادا جديدة أمام أتلتيكو مدريد
ارتفاع النفط والغاز عالميًا .. وإغلاق مضيق هرمز يُعطّل 20% من الإمدادات
الأرصاد: استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة حتى الاثنين المقبل.. وتحذيرات من الشبورة والصقيع
لن تصدق.. 3 طرق فعالة تقلل من شراهة تناول الحلويات في رمضان

الحلويات
الحلويات
نهى هجرس

من أكثر الشكاوى شيوعاً خلال شهر رمضان المبارك هي تناول الحلويات بشراهة، كما لا يستطيع العديد من الأشخاص السيطرة على أنفسهم وتناول الحلويات بكميات كبيرة.

تؤدي تقلبات مستوى السكر في الدم إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول الحلويات.

بعد صيام طويل طوال اليوم، يؤدي تناول الأطعمة سريعة الامتصاص والغنية بالكربوهيدرات عند الإفطار، مثل الخبز الأبيض، والأرز، والحلويات إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم, واستجابةً لذلك، يفرز البنكرياس كمية كبيرة من الأنسولين، ومع بدء انخفاض مستوى السكر في الدم بسرعة، يفسر الدماغ ذلك كإشارة جوع جديدة، مما يُسبب رغبة شديدة في تناول الحلويات.

3 مفاتيح للسيطرة على الرغبة الشديدة في تناول الحلويات

- ابدأ الإفطار بطريقة متوازنة:
قد يؤدي الاكتفاء بتناول التمر والحساء فقط إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، لذا، فإن إضافة أطعمة غنية بالبروتين والدهون الصحية، مثل الزبادي أو الجبن أو طبق خضار بزيت الزيتون إلى جانب الحساء، يُبطئ عملية إفراغ المعدة ويُحقق استجابة سكرية أكثر توازناً

- تجنب تناول الحلوى مباشرة بعد الإفطار:

قد يؤدي تناول الحلوى مباشرة بعد الوجبة الرئيسية إلى ارتفاع مفاجئ آخر في مستوى السكر في الدم، يُنصح بتناول الحلوى بعد ساعة إلى ساعتين من الإفطار، ويفضل أن تكون كمية صغيرة من حلوى مصنوعة من الحليب أو الفاكهة، فهذا خيار أكثر توازناً

- لا تخلط بين العطش والرغبة
الشديدة في تناول الحلويات: قد يُفسر الجفاف الخفيف أحيانًا على أنه رغبة في تناول الحلويات، يساعد تناول ما بين ٢ إلى ٢.٥ لتر من الماء تدريجيًا بين الإفطار والسحور على الحفاظ على توازن التمثيل الغذائي ويقلل من استهلاك الحلويات غير الضرورية

المصدر Biruni university

