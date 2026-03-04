قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
100 يوم قبل صافرة الحلم.. خريطة نارية لمجموعات كأس العالم 2026 ومواجهة مرتقبة لمنتخب مصر
ياسمين صبري تخطف الأنظار برشاقتها في الجيم في أحدث ظهور عبر إنستجرام | شاهد
تجاوز الـ50 لأول مرة منذ شهور.. سعر الدولار رسميا الآن في البنوك
من خلاف على طعام قطط إلى سحل وإصابات.. القصة الكاملة لفيديو الاعتداء داخل عمارة سكنية
تحذير ناري من وليد صلاح الدين للاعبي الأهلي بعد تعادل زد
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر
بعد الاستهداف الإيراني .. قرار عاجل من واشنطن بشأن سفارتيها في الرياض ومسقط
تطوّر خطير غرب إيران .. خطة أمريكية كردية لشن هجوم بري ضد طهران
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بمنطقة الخرج
تربص وشر.. «المستكاوي» يُعلّق على إصابة المدنيين في الخليج من قبل إيران | ماذا قال؟
نمت واستيقظت على جنابة فهل أكمل الصيام ؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بعد الاستهداف الإيراني .. قرار عاجل من واشنطن بشأن سفارتيها في الرياض ومسقط

السفارة الامريكية
قسم الخارجي

أعلنت السفارتان الأمريكيتان في السعودية وعُمان عن منح وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم في البلدين إذناً بالمغادرة، وذلك في ظلّ شنّ إيران ضربات انتقامية رداً على الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية.

وأوضحت السفارتان الأمريكيتان في الرياض ومسقط، في بيانين نُشرا على موقعيهما الإلكترونيين، أن الوزارة "أذنت لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة" السعودية وعُمان "بسبب المخاطر الأمنية".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن طائرة إيرانية مسيرة استهدفت محطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) داخل مجمع السفارة الأمريكية في السعودية في الرياض.

ونقلت واشنطن بوست عن المصدرين قولهما أن مسؤولين أمريكيين وسعوديين أكدوا أن طائرتين مسيرتين أصابتا مجمع السفارة، دون أن تكشفا رسميا أن محطة الاستخبارات كانت من بين الأهداف. ولم تصدر الـCIA تعليقًا على الحادثة.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الهجوم تسبب في انهيار جزء من سقف المبنى وتلوث داخله بالدخان، مع تسجيل أضرار هيكلية، بينما طلب من الموظفين الاحتماء في أماكنهم. ولم ترد مؤشرات فورية على إصابة عناصر من الوكالة.

