الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بمنطقة الخرج

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، اليوم الأربعاء اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بمنطقة الخرج، جنوب شرق العاصمة الرياض.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت الدفاع السعودية اعتراض وتدمير تسع طائرات مسيرة فور دخولها أجواء المملكة.

وفي سياق متصل، أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسته مساء الثلاثاء أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فجر اليوم الأربعاء، أنها سمحت لموظفي الحكومة الأمريكية غير العاملين في حالات الطوارئ وأفراد أسرهم بإخلاء السعودية إذا رغبوا في ذلك، وذلك بسبب الحرب.

وقد تعرضت السفارة الأمريكية في السعودية لهجوم من إيران في سياق الحرب.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن طائرة إيرانية مسيرة استهدفت محطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) داخل مجمع السفارة الأمريكية في السعودية في الرياض.

ونقلت واشنطن بوست عن المصدرين قولهما أن مسؤولين أمريكيين وسعوديين أكدوا أن طائرتين مسيرتين أصابتا مجمع السفارة، دون أن تكشفا رسميا أن محطة الاستخبارات كانت من بين الأهداف. ولم تصدر الـCIA تعليقًا على الحادثة.