وزير الرياضة يحفز لاعبي منتخب مصر لكرة اليد قبل المشاركة بأمم أفريقيا

محمد سمير

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لقاءاً تحفيزياً مع لاعبي منتخب مصر الأول لكرة اليد للرجال والجهاز الفني، بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، قبل سفر بعثة المنتخب إلى رواندا للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها خلال الفترة من (21 -31) يناير الجاري.

جاء اللقاء في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم المنتخبات الوطنية ومؤازرتها قبل الاستحقاقات القارية والدولية، حيث شدد الوزير على ثقته الكبيرة في لاعبي المنتخب وقدرتهم على تمثيل مصر بصورة مشرفة، والمنافسة بقوة على اللقب القاري.

وأعرب وزير الشباب والرياضة خلال حديثه للاعبين عن اعتزازه بما يقدمه منتخب كرة اليد من مستويات متميزة، مؤكدًا أن المنتخب يُعد أحد أهم رموز الرياضة المصرية على الساحة الدولية، لما حققه من إنجازات خلال السنوات الأخيرة.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "منتخب كرة اليد يمثل مصدر فخر لكل المصريين، ونثق في قدرتكم على تقديم بطولة قوية تعكس حجم التطور الكبير الذي تشهده الرياضة المصرية".

وأضاف وزير الرياضة: "الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغاً بالرياضة والرياضيين، وتوفر كل سبل الدعم من أجل رفع اسم مصر عالياً في المحافل القارية والدولية".

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية الالتزام والتركيز خلال منافسات البطولة، مشيرًا إلى أن الروح القتالية والانضباط داخل الملعب هما مفتاح النجاح، قائلًا:"ننتظر منكم الأداء القوي والروح القتالية المعتادة، وأن تكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقكم، فأنتم سفراء لمصر".

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه متمنياً التوفيق للاعبين والجهاز الفني، ومؤكداً دعم الوزارة الكامل للمنتخب خلال مشواره في البطولة، معرباً عن أمله في عودة البعثة باللقب الأفريقي وإسعاد الجماهير المصرية.

يُذكر أن الإسباني روبيرتو جارسيا باسكوال المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، أعلن قائمة تضم 19 لاعبًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تُعد محطة مهمة في مشوار المنتخب على الصعيد القاري.

