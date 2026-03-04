هدية ربنا...أحمد صيام يحتفل بعيد ميلاد ابنته بسنت

احتفل الفنان أحمد صيام، بعيد ميلاد ابنته بسنت، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر صيام صورة تجمعه بابنته، وعلق كاتبا:النهارده عيد ميلاد هدية ربنا ليا، بنتي وصاحبتي وحبيبتي بسنت صيام، كل سنة وأنت طيبة وبصحة وسعيدة، يا روح قلب بابا من جوه".

وشهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل فخر الدلتا تطورًا دراميًا لافتًا تمثل في إعلان خطوبة أحمد صيام وإنتصار، في أجواء امتزجت فيها المشاعر الرومانسية بالمواقف الكوميدية التي تميز العمل منذ انطلاقه.



وجاءت الخطوبة بعد سلسلة من المواقف التي واجهها الثنائي، لتكون بمثابة نقطة تحول مهمة في مسار الأحداث، خاصة .



المسلسل الاجتماعي الكوميدي يضم نخبة من النجوم، منهم أحمد رمزي، تارا عبود، حنان سليمان، كمال أبو رية، علي السبع، وأحمد عصام السيد، ويرصد رحلة شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن ذاته وفرصته الحقيقية، في إطار يجمع بين الدراما الخفيفة والطرح الاجتماعي المعاصر.