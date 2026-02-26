أحمد صيام يفاجئ أحمد رمزي بسر عمله.. الحلقة 9 من مسلسل فخر الدلتا

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل فخر الدلتا تطورات لافتة ومواقف إنسانية ممزوجة بالكوميديا، حيث كشف الفنان أحمد صيام عن سرّ عمله كـ«شيف» خلال حديث جمعه ببطل العمل أحمد رمزي، في لحظة اتسمت بالصراحة والدفء، وأضافت بعداً جديداً لشخصيته داخل الأحداث.

وخلال الحلقة، لم يكتفِ أحمد صيام بكشف السر، بل قدّم دعماً عملياً لأحمد رمزي، حيث ساعده في التحضير لإخراج إعلان مهم كان يمثل فرصة حقيقية لإثبات موهبته. وبفضل هذا التعاون، نجح أحمد رمزي في إخراج الإعلان بشكل مميز، ما شكّل نقطة تحوّل في مسيرته داخل العمل وأعاد إليه ثقته بنفسه.

مسلسل فخر الدلتا ينتمي إلى فئة الدراما الاجتماعية الكوميدية، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد رمزي كل من تارا عبود، حنان سليمان، كمال أبو ريّة، علي السبع، وأحمد عصام السيد. وتدور أحداثه حول شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة بحثاً عن ذاته وفرصته الحقيقية، في رحلة مليئة بالتحديات والمفارقات الكوميدية.

الحلقة التاسعة لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور، خاصة مع تصاعد الأحداث وبدء ملامح التحول في شخصية البطل، ما يمهد لمزيد من المفاجآت في الحلقات المقبلة.