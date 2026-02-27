قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل كان ياما كان.. نقل يسرا اللوزي للمستشفى بعد محاولتها الانتحار
لا تعايرني ولا أعايرك .. رد فعل صادم من نجم الزمالك على حكم الفيفا ضد الأهلي
عيسى سي حكمًا لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
حزن عصام عمر بعد وفاة والدته في الحلقة العاشرة من مسلسل عين سحرية
أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا
هل يجوز استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أغرب مكافأة | شركة تمنح موظفيها 26 مليون دولار نقدا : خذ ما تستطيع حمله
كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم
ترامب: لدينا أعظم جيش في العالم.. وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران
عفاف رشاد: ألغيت سفري بسبب دروي في المداح 6| خاص
السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر
كم باقى على عيد الفطر 2026 فى مصر؟.. الحسابات الفلكية تحدد
فن وثقافة

أحمد صيام يكشف عن شخصيته في “فخر الدلتا”.. خاص

أوركيد سامي

كشف الفنان أحمد صيام في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري عن شخصيته  في مسلسل فخر الدلتا، معربًا عن سعادته بالمشاركة في العمل والتعاون مع فريقه.


وقال صيام إنه يجسد شخصية "الشيف سيد رجل  بسيط"، وهو شيف محترف يترك المهنة،  يعيش وسط  مجموعة من الشباب، يتعامل معهم كأنهم أبناؤه وأصدقاؤه، في إطار اجتماعي إنساني يغلب عليه الطابع الكوميدي.
وأوضح أن الشخصية تحمل الكثير من التفاصيل الإنسانية، حيث يظهر كرجل بسيط يمتلك خبرات حياتية كبيرة، ويسعى دائمًا لدعم الشباب المحيطين به ومساندتهم في مواقفهم المختلفة.


وتدور أحداث مسلسل فخر الدلتا حول شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن ذاته وفرصته الحقيقية، ليجد نفسه في مواجهة تحديات الحياة في العاصمة، وسط مواقف اجتماعية وإنسانية متنوعة تقدم في إطار كوميدي.

فخر الدلتا مسلسل اجتماعي كوميدي بطولة أحمد رمزي وتارا عبود وحنان سليمان وكمال أبو ريّة وعلي السبع وأحمد عصام السيد ويرصد رحلة شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة باحثاً عن ذاته وفرصته الحقيقية.

