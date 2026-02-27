أحمد صيام يكشف عن شخصيته في “فخر الدلتا”.. خاص

كشف الفنان أحمد صيام في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري عن شخصيته في مسلسل فخر الدلتا، معربًا عن سعادته بالمشاركة في العمل والتعاون مع فريقه.



وقال صيام إنه يجسد شخصية "الشيف سيد رجل بسيط"، وهو شيف محترف يترك المهنة، يعيش وسط مجموعة من الشباب، يتعامل معهم كأنهم أبناؤه وأصدقاؤه، في إطار اجتماعي إنساني يغلب عليه الطابع الكوميدي.

وأوضح أن الشخصية تحمل الكثير من التفاصيل الإنسانية، حيث يظهر كرجل بسيط يمتلك خبرات حياتية كبيرة، ويسعى دائمًا لدعم الشباب المحيطين به ومساندتهم في مواقفهم المختلفة.



وتدور أحداث مسلسل فخر الدلتا حول شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن ذاته وفرصته الحقيقية، ليجد نفسه في مواجهة تحديات الحياة في العاصمة، وسط مواقف اجتماعية وإنسانية متنوعة تقدم في إطار كوميدي.

فخر الدلتا مسلسل اجتماعي كوميدي بطولة أحمد رمزي وتارا عبود وحنان سليمان وكمال أبو ريّة وعلي السبع وأحمد عصام السيد ويرصد رحلة شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة باحثاً عن ذاته وفرصته الحقيقية.