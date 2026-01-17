قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
بعد تحذير الوزراء من رسائل احتيالية لسداد مخالفات المرور.. اعرف عقوبة النصب
حيثيات إلغاء «الإدارية العليا» قرار معاقبة مدرسة في واقعة «قارئة الفنجان»
وزير الاستثمار من بنها: إزالة المعوقات ودعم المصانع الجادة لزيادة الانتاج
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
أزمة أحمد حمدي في الزمالك.. هل يعود للتدريبات أم يغادر الفريق؟
بعد تأهلها لنصف النهائي.. فرح محفوظ تضمن ميدالية لمصر فى كأس العالم للمبارزة بالبحرين
من سيشارك في كان 2027؟.. معدل الأعمار أزمة تواجه منتخب مصر
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بقداسة البابا تواضروس للاطمئنان على صحته
من سيشارك في كان 2027؟.. معدل الأعمار أزمة تواجه منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

يواجه منتخب مصر تحديا جديدا يتعلق بمعدل أعمار لاعبيه، مما يفرض على الجهاز الفني التخطيط بدقة للحفاظ على توازن الخبرة مع دماء جديدة قادرة على مواصلة النجاح القاري والدولي. 

من حراسة المرمى وحتى خط الهجوم كل مركز يحتاج لإعداد مدروس لضمان أن يظل الفراعنة منافسا قويا في بطولات كأس أمم إفريقيا المقبلة والمونديال القادم.

حراسة المرمى.. حاجة لحارس ثالث صغير

في مركز حراسة المرمى يتواجد محمد صبحي ومصطفى شوبير كخيارات مؤكدة للمستقبل بينما انتهى تقريبًا دور محمد الشناوي وأحمد الشناوي. 

هذا يعني أن المنتخب يحتاج لحارس ثالث أصغر سنًا ليكمل الثلاثي ويضمن الاستمرارية في السنوات القادمة.

خط الدفاع.. خيارات متاحة مع حاجة لتطوير العناصر الجديدة

في الدفاع، لا يزال أمامنا لاعبين مؤكدين مثل محمد هاني (سيكون عمره 32 سنة في 2028) وحسام عبد المجيد، محمد حمدي أحمد فتوح محمد إسماعيل وأحمد عيد كلهم يمكن الاعتماد عليهم. 

إلى جانبهم، من المتوقع انضمام لاعبين آخرين سبق لهم تمثيل المنتخب مثل محمد عبد المنعم لكن هذا غير كافٍ.

على الفريق أيضًا متابعة تطور لاعبين صغار مثل عمرو الجزار، ياسين مرعي ويحيى زكريا لضمان سد الفجوة بعد انتهاء أدوار رامي ربيعة ياسر إبراهيم وخالد صبحي.

خط الوسط.. الحاجة لمواهب جديدة لتعويض المخضرمين

في الوسط يظل إمام عاشور خيارا مؤكدا إلى جانب محمد شحاتة مروان عطية ومحمود صابر مع احتمالية استمرار مهند لاشين حتى كأس العالم القادم. 

ومع ذلك انتهى دور حمدي فتحي ما يفرض ضرورة التركيز على عناصر جديدة مثل زلاكا أكرم توفيق غنام محمد وكوكا لتعزيز العمق.

خط الهجوم.. مرحلة انتقالية بعد اعتزال محمد صلاح

الهجوم سيكون محور التحدي الأكبر، حيث يرجح أن يكون محمد صلاح آخر مشاركاته الدولية في أمم إفريقيا 2027 مع اعتزاله الدولي بعد مونديال 2026. كذلك، من المتوقع أن يكون دور تريزيجيه، مصطفى فتحي وزيزو محدودا بعد أمم إفريقيا القادمة بينما يستمر مصطفى محمد إبراهيم عادل عمر مرموش وأسامة فيصل.

لكن هذا لا يكفي ومن الضروري متابعة تطور اللاعبين الصغار مثل قطة حمزة عبد الكريم ومحمد عبد الله لضمان استمرار الإنتاج الهجومي للمنتخب.

التركيز على اللاعبين الشباب ضرورة استراتيجية

كل هذه المؤشرات تؤكد أن المنتخب بحاجة ماسة للتركيز على اللاعبين الشباب والمنتخبات الصغيرة خصوصا في ظل مستوى المنافسة الحالي في إفريقيا لضمان أن يكون الفريق جاهزا لمواجهة التحديات في النسخ القادمة من كأس أمم إفريقيا والمونديال.

