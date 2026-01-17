منتخب مصر لشباب اليد يواجه المغرب وديًا للمرة الثانية

يخوض منتخب مصر للشباب لكرة اليد مواليد 2006، بقيادة المدير الفني طارق محروس، مواجهة ودية جديدة أمام منتخب المغرب، في الرابعة عصر اليوم السبت، وذلك ضمن برنامج الإعداد المكثف الذي يخوضه المنتخب خلال الفترة الحالية.

تفاصيل المواجهة الودية الأولى

كانت المباراة الودية الأولى بين المنتخبين قد شهدت إثارة كبيرة، وانتهت بفوز منتخب مصر للشباب بنتيجة 37-36، رغم غياب عدد كبير من العناصر الأساسية عن صفوف الفراعنة. وافتقد المنتخب المصري في تلك المواجهة 9 لاعبين من القوام الرئيسي، على رأسهم يوسف لؤلؤ، وعمر بركة، ومحمد عدلان، وحمزة وليد، وزياد أحمد، وهو ما منح الجهاز الفني فرصة لاختبار عناصر جديدة والوقوف على مستوى البدلاء.

تفوق مغربي ورد مصري قوي

دخل المنتخب المغربي اللقاء الأول بقوة، ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 23-17، مستغلًا غياب بعض الركائز الأساسية لمنتخب مصر. ومع انطلاق الشوط الثاني، ظهر منتخب الشباب المصري بشكل مغاير، حيث تحسن الأداء الدفاعي وازدادت الفاعلية الهجومية، ليقلب الفراعنة النتيجة تدريجيًا ويحسموا اللقاء في اللحظات الأخيرة لصالحهم.

أهمية الودية الثانية

تحمل المباراة الودية الثانية أهمية كبيرة للجهاز الفني بقيادة طارق محروس، من أجل تثبيت الإيجابيات التي ظهرت في اللقاء الأول، ومعالجة الأخطاء، إلى جانب منح بعض اللاعبين فرصة إضافية لاكتساب الخبرات الدولية والاحتكاك بمدارس مختلفة.

استعدادات شباب اليد لأمم أفريقيا

تأتي هذه الوديات في إطار استعدادات منتخب مصر للشباب لخوض منافسات بطولة إفريقيا للشباب، المقرر إقامتها في الكونغو خلال شهر سبتمبر المقبل، والتي يسعى خلالها المنتخب للمنافسة بقوة على اللقب والتأهل للبطولات العالمية.

تحضيرات المنتخب المغربي

في المقابل، يخوض منتخب المغرب الأول هذه الوديات ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة إفريقيا للكبار، التي تنطلق يوم 21 يناير الجاري في رواندا، ما يمنح اللقاءات طابعًا تنافسيًا قويًا يفيد الطرفين قبل الاستحقاقات القارية المقبلة



