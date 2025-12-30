قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

باسكوال يعلن قائمة منتخب اليد لمعسكر الإعداد لبطولة الأمم الأفريقية

خافيير باسكوال
خافيير باسكوال
محمد سمير

أعلن الإسباني خافيير باسكوال، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الإعداد الخارجي، والمقرر إقامته في إسبانيا، استعدادًا لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة.

وضمت القائمة عددًا من العناصر الأساسية وأصحاب الخبرات، إلى جانب بعض الوجوه الشابة، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى:
    •    محمد علي
    •    محمد عصام الطيار
    •    عبد الرحمن حميد

الظهير الأيمن:
    •    يحيى خالد
    •    مهاب عبد الحق
    •    محسن رمضان

الجناح الأيمن:
    •    أكرم يسري
    •    محمد عماد أوكا

الجناح الأيسر:
    •    أحمد هشام سيسا
    •    محمد مؤمن صفا

الدائرة:
    •    إبراهيم المصري
    •    أحمد عادل
    •    ياسر سيف
    •    محمود عبد العزيز «جدو»

الظهير الأيسر:
    •    علي زين
    •    أحمد هشام دودو
    •    نبيل شريف
    •    هشام صلاح

صانع الألعاب:
    •    يحيى الدرع
    •    سيف الدرع

ويأتي المعسكر ضمن برنامج الإعداد الفني والبدني الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة باسكوال، من أجل تجهيز المنتخب بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق البطولة الأفريقية في رواندا ، في ظل طموحات كبيرة بالدفاع  على اللقب ومواصلة الامجاد الأفريقية والتربع علي عرش اللعبة.

