سعر الذهب محليا بمستهل التعاملات المسائية اليوم
نهائي مبكر.. موعد مباراة كوت ديفوار والكاميرون في أمم أفريقيا
عدم اكتمال عمومية اتحاد كرة اليد لمناقشة تعديل لائحة النظام الأساسي
حسام حسن: المشوار ما زال طويلا في أمم إفريقيا.. واللاعبون يمتلكون إمكانيات كبيرة
بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟
أخبار التكنولوجيا | الذكاء الاصطناعي يرفع ثروات كبار حيتان التكنولوجيا .. الطريقة السرية لحظر الأرقام المزعجة على واتساب
حسن مصطفى: محمد هاني أفضل ظهير في مصر.. والشناوي استعاد مستواه المعهود مع المنتخب
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند محاولة لتحقيق أجندات غير مشروعة
ضربة حظ تاريخية.. رجل يحصد 1.8 مليار دولار | إيه الحكاية؟
القومي لحقوق الإنسان: انضباط في تأمين لجان الانتخابات لتلافي التجاوزات
برلماني يتهم وزارة الإسكان بالتسبب في ضعف حالات التصالح بمخالفات البناء
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

وزير الشباب والرياضة يدعم منتخب اليد قبل المشاركة في بطولة إسبانيا الدولية استعدادا لأمم أفريقيا

منتخب اليد
منتخب اليد
محمد سمير

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ بعثة منتخب مصر الأول لكرة اليد للرجال خلال معسكرهم بمجمع صالات حسن مصطفي الدولي، بحضور خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إلى جانب الجهاز الفني والإداري للمنتخب، واللاعبين.

يأتي اللقاء في إطار الاستعدادات المكثفة للمشاركة في بطولة إسبانيا الدولية الودية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير المقبل، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2026 في رواندا.

حيث حرص وزير الشباب والرياضة على دعم وتحفيز اللاعبين والجهاز الفني، مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدرات المنتخب الوطني على الظهور بصورة مشرفة، ومواصلة الإنجازات التي حققتها كرة اليد المصرية على المستويين القاري والدولي، باعتباره نموذج يحتذى به في كل الألعاب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنتخبات الوطنية، وتوفر لها كافة سبل الدعم، من أجل تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن المشاركة في بطولات ودية قوية مثل بطولة إسبانيا الدولية تمثل فرصة مهمة للاحتكاك واكتساب الخبرات ورفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية.

وأعرب لاعبو المنتخب والجهاز الفني عن تقديرهم للدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة، مشيرين إلى أن هذا الدعم يمثل دافعًا قويًا لبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، وتحقيق تطلعات الجماهير المصرية في المنافسة بقوة على لقب البطولة الأفريقية، مؤكدين التزامهم الكامل بتنفيذ برنامج الإعداد والوصول لأعلى معدلات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق البطولة.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر الأول لكرة اليد خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد

