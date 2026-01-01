بعثة منتخب اليد تتوجه لـ إسبانيا اليوم لإقامة معسكر أمم إفريقيا

تغادر القاهرة اليوم الخميس بعثة منتخب مصر لكرة اليد متوجهة إلى إسبانيا لإقامة معسكر مغلق حتى 8 يناير الجاري استعدادًا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في رواندا خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير 2025.



قائمة منتخب مصر

أعلن الإسباني خافيير باسكوال المدير الفني لـ منتخب مصر لكرة اليد قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر التدريبي بعد إجراء الكشف الطبي الشامل لضمان جاهزية الفريق.

وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو التالي:

حراس المرمى: محمد علي، محمد عصام الطيار.

اللاعبون الميدانيون: عبد الرحمن حميد، يحيى خالد، مهاب عبد الحق، محسن رمضان، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، أكرم يسرى، محمد عماد أوكا، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صالح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبد العزيز جدو، يحيى الدرع، سيف الدرع.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم وتحفيز اللاعبين والجهاز الفني مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدرات المنتخب الوطني على الظهور بصورة مشرفة ومواصلة الإنجازات التي حققتها كرة اليد المصرية على المستويين القاري والدولي باعتباره نموذج يحتذى به في كل الألعاب.

وأكد أشرف صبحي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنتخبات الوطنية، وتوفر لها كافة سبل الدعم من أجل تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

أشار وزير الرياضة إلى أن المشاركة في بطولات ودية قوية مثل بطولة إسبانيا الدولية تمثل فرصة مهمة للاحتكاك واكتساب الخبرات ورفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية.